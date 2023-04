Indoor paintball: divertirti in sicurezza con tutta la famiglia

Il paintball è una piacevole attività ludico / sportiva, ma è anche un gioco di squadra, che negli ultimi tempi sta ottenendo ovunque un notevole successo, grazie alla versatilità, alla possibilità di divertirsi per piccoli e grandi e alla tendenza, sempre più diffusa, di utilizzare questa disciplina anche per momenti di formazione e condivisione: dal teambuilding aziendale, alle feste di compleanno, ai ricevimenti pubblici o privati e così via.

Per le sue caratteristiche tecniche e strategiche, il paintball aiuta i giocatori a migliorare la concentrazione, ad incentivare lo spirito di gruppo e di collaborazione ed a sviluppare forza, abilità e spirito di competizione. Inoltre, seguendo pochissime e semplici regole di comportamento, il paintball può essere considerato un gioco del tutto sicuro adatto quindi anche ai giovanissimi e alle famiglie.

Grazie alla possibilità di giocare in una struttura di indoor paintball , chiunque può trascorrere momenti piacevoli, divertenti e appassionanti, anche senza alcuna esperienza, in un ambiente protetto e confortevole. Infatti, ancora di più del paintball tradizionale all’aperto, la versione indoor del gioco è più coinvolgente, migliora le doti di coordinazione, capacità strategiche e interazione sociale ed è accessibile in qualsiasi giorno e momento dell’anno, anche in inverno.

Come si gioca a paintball?

Il gioco del paintball non è una novità: in realtà, si pratica da circa 50 anni, e oggi si sta diffondendo molto anche in Italia, non solo come occasione di svago e di divertimento, ma anche come attività propedeutica per il lavoro di gruppo. Molte aziende scelgono infatti il paintball come attività di formazione, per favorire la comunicazione tra i collaboratori e per incentivare lo spirito di squadra e la capacità di interagire.

Il gioco consiste nel colpire l’avversario, o la squadra avversaria, utilizzando palline gelatinose piene di vernice colorata, sparate con un fucile ad aria compressa. I giocatori colpiti vengono eliminati per un certo periodo di tempo, oppure possono riprendere a giocare solo in una partita successiva. Il paintball non si gioca solo a livello amatoriale, ma anche agonistico, con la possibilità da parte dei professionisti di partecipare a tornei e gare internazionali.

Per sparare con i marcatori, ovvero con le armi ad aria compressa, è necessario acquisire precisione, mira e abilità. Le palline, a causa della notevole velocità, nel momento in cui colpiscono un giocatore si rompono, contrassegnandolo con una macchia colorata molto evidente.

Giocare in un’arena indoor è la soluzione migliore sia per chi è alle prime armi, è proprio il caso di dirlo, che per gli esperti, ed è il luogo ideale per le famiglie, che possono trascorrere il tempo libero in tutta sicurezza, lasciando che i più piccoli vivano un’esperienza avventurosa ed entusiasmante. Per questo, il paintball indoor è perfetto anche per organizzare una festa di compleanno con genitori, amici e compagni di scuola, lasciandosi catturare da un ambiente simile allo scenario di un videogioco.

Perché scegliere l’arena indoor paintball di Paintbull

Paintbull è la unica arena di paintball indoor di Milano, è particolarmente indicato per i bambini, poiché possono giocare in sicurezza, interagire e collaborare con i compagni di squadra, rispettare le regole di gioco e sparare proprio come in un videogame, senza alcun rischio di incidenti. L’arena di indoor paintball accoglie i bimbi dai sei anni in su per giocare e imparare cose nuove in uno spazio mantenuto sempre sotto controllo, con ripari ed ostacoli appositamente progettati.