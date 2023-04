Informazioni in real time ai giornalisti, anche Patto Civico chiede a Bertolaso di ripristinare il servizio

Dopo la sospensione del servizio “real time” di Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, che informa in tempo reale i giornalisti accreditati degli interventi di ambulanze, automediche ed elisoccorso in tutte e dodici le province lombarde, si moltiplicano iniziative e prese di posizione per riattivare questo importante canale di comunicazione.

In vista del Consiglio del 2 maggio, i consiglieri regionali del Patto Civico, Michela Palestra e Luca Paladini, hanno presentato un’interrogazione urgente all’assessore Bertolaso per sapere “se, in quali tempi e con quale conformazione intenda ripristinare il servizio che garantiva ai giornalisti accreditati un accesso in tempo reale alle informazioni provenienti di Pronto soccorso lombardi, consentendo agli stessi di esercitare il proprio diritto di cronaca”.

«Nelle ultime ore, in seguito alla mobilitazione dei giornalisti lombardi, l’assessore Bertolaso ha ribadito la chiusura del servizio, asserendo che la Lombardia sarebbe l’unica regione ad offrire questo tipo di strumento. L’assessore, tuttavia, è in errore: questa decisione, se confermata, escluderebbe la Lombardia dal novero delle Regioni che puntano ad informare di più e meglio la cittadinanza», spiega Michela Palestra.

«Se la Giunta dovesse decidere di confermare la chiusura del servizio, o una sua rimodulazione che non preveda una dettagliata trasmissione dei dati, saremmo di fronte a un grave attacco alla libertà di informazione e a un pericoloso “assist” al mondo dei siti di informazione non professionale e manipolata, che avrebbero ulteriore spazio per divulgare notizie prive di fonti verificabili e attendibili – aggiunge Luca Paladini – Domani saremo al fianco dei giornalisti lombardi al presidio convocato alle 12 sotto la sede della Giunta di Regione Lombardia, per ribadire il nostro fermo dissenso alla decisione di sospendere il servizio Real Time di Areu e chiedere che l’assessore Bertolaso accolga celermente le istanze delle associazioni e dei professionisti dell’informazione, così come richiesto nella nostra interrogazione».