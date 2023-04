Inox Team Saronno Softball al gran completo per la sfida contro la Sestese

Dopo la doppietta ottenuta sul campo del Macerata, la Inox Team Saronno Softball scende in campo a Sesto Fiorentino dove affronterà sabato 29 aprile le padrone di casa della Sestese in occasione della quinta giornata di campionato della Serie A1 di softball. L’inizio di gara uno è in programma alle 13.30 mentre la seconda partita prenderà il via 30 minuti dopo il termine del primo incontro.

Per la prima volta dall’inizio del campionato la Inox Team è al completo. Noa Armirotto ha infatti recuperato dall’infortunio alla caviglia ed è a disposizione del manager Manson. «Il ritorno di Noa ci permette di poter avere tutta la rosa convocabile e che quindi può giocare questo fine settimana – dice l’head coach neozelandese – La squadra vuole continuare l’ottimo periodo di forma sul campo della Sestese, giocando un softball aggressivo in battuta e nella corsa sulle basi».

Nonostante la sola vittoria ottenuta in 8 partite disputate, la Sestese ha dato vita a diversi incontri particolarmente combattuti contro squadre più accredite, grazie anche a un attacco che sta viaggiando con buone medie di squadra, .272 media battuta, e ad una coppia di pitcher straniere, Berkley e Diaz, che stanno ben figurando. In fase offensiva occhia alla pericolosità del duo Makemson (.391 di media battuta con 2 fuoricampo) e Bernardini (.385 con un ottimo 10 su 26 complessivo).