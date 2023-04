Ivanna Speranza ed Enrica Ciccarelli Mormone a Ladri di Note – Classica a Castellanza

Con il concerto del soprano Ivanna Speranza, accompagnata al pianoforte da Enrica Ciccarelli Mormone, sabato 22 aprile (ore 21) il teatro di via Dante ospiterà il secondo appuntamento di Ladri di Note – Classica a Castellanza.

«Nel nuovo concerto della rassegna Ladri di Note – Classica a Castellanza – questo il commento di Davide Tarlazzi, assessore alla cultura del Comune di Castellanza – si è scelto di dare spazio e risalto alla bellezza e alle potenzialità della voce umana. Sarà una serata di grande fascino, una speciale occasione di ascolto rivolta a tutti gli amanti della musica forte».

Nata dalla collaborazione fra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Castellanza e Fondazione La Società dei Concerti di Milano, la rassegna si distingue per la qualità della proposta e per un’apprezzata particolarità cui allude il titolo. Infatti, al termine

dell’esecuzione il pubblico viene chiamato a scegliere il preferito tra i brani o i movimenti del concerto appena ascoltato, che sarà riproposto come bis. Un’esecuzione live unica che la Società dei Concerti registrerà e invierà per e-mail agli spettatori: l’ascolto dal vivo, per sua natura estemporaneo e irripetibile, verrà così rubato e immortalato, per permettere di riassaporare l’emozione vissuta in teatro. Ivanna Speranza, soprano di fama internazionale allieva di Pavarotti e Freni che si è esibita tra gli altri con Carreras e Grigolo, ed Enrica Ciccarelli Mormone, artista dalla carriera internazionale con debutto al Teatro alla Scala e al Concertgebouw di Amsterdam, propongono al pubblico di Castellanza una selezione di romanze e arie d’opera.

Aprono il concerto tre romanze di Francesco Paolo Tosti, autore a cui Speranza ha dedicato molti anni di approfonditi studi e ricerche, seguite da tre romanze da camera in lingua francese: le prime due furono scritte da eccellenti compositrici, spesso dimenticate nonostante le indiscusse qualità (Cécile Chaminade, ad esempio, fu definita da Bizet “la sua piccola Mozart”), mentre la terza è un omaggio alla produzione vocale di Liszt, su testo di Victor Hugo. In chiusura, dopo un intermezzo pianistico con lo Scherzo di Chopin e due famose arie del repertorio belcantistico di Bellini e Donizetti, Il Bacio, valzer brillante di. Luigi Arditi, autore conteso dai migliori salotti della Milano dell’Ottocento.

Il costo del biglietto, in vendita sul sito www.soconcerti.it o, la sera stessa del concerto, presso il Teatro, è di 5 euro.

Per gli under30 il biglietto è di 2 euro ed è acquistabile la sera del concerto presso il Teatro.

Sabato 22 aprile, ore 21

Teatro di via Dante, via Dante Alighieri 5, Castellanza VA

Ladri di note – Classica a Castellanza

Ivanna Speranza, soprano

Enrica Ciccarelli Mormone, pianoforte