J/70 Cup, l’equipaggio di Viva scalda i motori per la stagione

Viva la vela. Con la primavera torna lo sport che chiede di misurarsi con le onde, di piegare il vento a proprio favore e di fare squadra, perché solo se si è affiatati si riesce a vincere.

La stagione 2022 della J/70 Cup aveva visto un unico, indiscusso protagonista: l’equipaggio di Viva – affiliato a Uisp – guidato dal timoniere Alessandro Molla e dal prodiere Tommaso Pavan, aveva fatto suo il Circuito Italiano, il Campionato Italiano assoluto, oltre che due vittorie di tappa (Alassio e Riva del Garda) e svariati premi collaterali come la Garmin Cup.

STAGIONE AL VIA

Ora, è tempo di guardare avanti e iniziare a scaldare i motori in vista della stagione 2023, che ha preso il via venerdì scorso a Porto Ercole. Anche quest’anno, J/70 Italian Class ha deciso di assegnare alla Toscana la tappa inaugurale del proprio circuito, che si snoderà poi in Adriatico, a Rimini, sul Garda, a Malcesine, e in Liguria, a Lerici, per il gran finale di stagione. Un en plein per Viva, che a settembre sarà impegnata anche nel Campionato Europeo J/70 di Weymuoth, in Inghilterra, al quale si prevede parteciperanno oltre 80 imbarcazioni.

L’equipaggio di Viva è scesa in acqua carico di aspettative, con un importante bagaglio di titoli da difendere, e anche con qualche novità: confermata la composizione dell’equipaggio che vede Alessandro Molla al timone, Carlo Fracassoli alla randa, Niccolò Bianchi a chiamare le scelte tattiche e Tommaso Pavan a prua. La new entry, Nicholas Dal Ferro, ricoprirà il ruolo di tailer.

40 EQUPAGGI, 10 NAZIONI

A Porto Ercole, a contendersi il primo trofeo in palio nella J/70 Cup, insieme a Viva sono scesi in acqua quasi 40 equipaggi da 10 nazioni: «La scorsa stagione è stata, per il nostro equipaggio, un tripudio di successi e di emozioni» è il commento del timoniere Alessandro Molla che prima di scendere in campo ha affermato: «L’adrenalina a poche ora dalla prima regata dell’anno è alta, speriamo di iniziare subito con il piede giusto anche perché ci troveremo ad affrontare, come ogni volta, equipaggi esperti e competitivi, che nel corso degli anni hanno segnato la storia di questa Classe monotipo che continua ad essere leader a livello internazionale. Per l’equipaggio di Viva, riuscire a far bene in un contesto così dinamico e competitivo, sarà una soddisfazione doppia».

All’esordio Viva si è classificata quarta, con una flotta che si conferma ad altissimo livello e che ha sofferto solo un po’ il moto ondoso in poppa nel secondo giorno.

La stagione 2023 di Viva – Spring Sailing Team è supportata da Edilnoma Building, Mair Research, Roverplastik, Techno Building, Agostini Group. Sono partner tecnici del team Wurth Modif, Quantum Sails, Vakaros, Gottifredi Maffioli e Vela Mania. E che ci sia buon vento!