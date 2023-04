Julio Velasco e Busto Arsizio sempre più vicini per una Uyba giovane e più italiana

Nei giorni scorsi l’autorevole Volleyball.it, con un articolo di Luca Muzzioli, ha parlato per la prima volta del possibile approdo a Busto Arsizio da parte di Julio Velasco, il leggendario ex commissario tecnico azzurro, due volte campione del mondo e tre d’Europa con l’Italia. Una mossa di mercato che ha riacceso i riflettori sulle Farfalle al termine di una stagione (ci sono ancora i playoff per la Challenge Cup da giocare) in parte deludente e in parte sfortunata visti i tanti infortuni che hanno costellato il cammino biancorosso. (foto Pinelli/Fipav)

Il nome di Velasco ha intanto preso sempre più quota e le possibilità del suo arrivo in viale Gabardi sembrano più solide, anche se di mezzo c’è l’importante incarico federale tutt’ora ricoperto dal 71enne coach argentino che oggi è il responsabile tecnico delle nazionali giovanili maschili. Difficile che la Federazione conceda deroghe, e per questo motivo il contatto Uyba-Velasco non è ancora stato definito del tutto, però la possibilità di un accordo pare sempre più alta.

La Uyba, in realtà, ha sotto contratto anche per l’anno venturo l’attuale allenatore Marco Musso che, però, è dato in partenza in direzione di Casalmaggiore nonostante la squadra debba ancora disputare le ultime partite. Intanto però il dibattito su Velasco a Busto si è già aperto: lo stesso articolo di Volleyball.it così come i successivi usciti in questi giorni, spiega che la rosa delle Farfalle è destinata a essere sempre più giovane e italiana. Le due “senior” destinate a restare sono la centrale – e capitana – Rossella Olivotto (32 anni tra pochi giorni) e il libero Giorgia Zannoni (25 anni), atlete dal rendimento solido e dalla buona esperienza. E anche Giuditta Lualdi, bustocca doc, dovrebbe rimanere.

Il resto della rosa però sembra destinato a un ulteriore rinnovamento anche perché il budget biancorosso, nelle ultime stagioni, è andato calando e non consente grossi “colpi” sul mercato interno ed esterno. L’eventuale arrivo di Velasco escluderebbe la conferma in palleggio di Carli Lloyd con cui, pure, erano avviate le trattative per un rinnovo: il nome caldo per la regia che sarebbe quello di Jennifer Boldini quest’anno a Brescia. Il binomio italiana-giovane calzerebbe a pennello però soprattutto a Giorgia Frosini, opposto oggi a Bergamo e già transitato per l’Imoco, ottimo prospetto fin dalle giovanili e figlia dell’ex cestista Alessandro.

Velasco, che non allena nel comparto femminile da una vita, potrebbe accettare una sorto di “scommessa”, quella di guidare una formazione low cost alla salvezza anche se la prospettiva non accende più di tanto i favori della tifoseria. Ma il coach di La Plata non è certo uno che si sottrae alle sfide e la sua fenomenale carriera è lì a dimostrarlo. Vedremo presto se il prossimo tassello sarà biancorosso.