Juventus, ricorso accolto: restituiti i 15 punti in attesa di nuovo processo

Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione.

Dopo l’udienza discussa nella giornata di ieri, mercoledì 19 aprile, in serata, a poche ore dal ritorno dei quarti di finale di Europa League tra i bianconeri e lo Sporting, da Roma è infatti arrivata il responso da parte del Collegio di Garanzia dello Sport sulla sentenza che lo scorso gennaio aveva portato la Juventus alla penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso “plusvalenze”.

Un verdetto particolarmente atteso non solo dalla dirigenza piemontese, ma dalla maggior parte degli appassionati del calcio italiano, dal momento che la penalità inflitta alla Juventus aveva stravolto la classifica della Serie A al rientro dalla pausa per i mondiali in Qatar.

L’ambito plusvalenze non è tuttavia l’unico filone che interessa direttamente ai bianconeri. Parallelamente infatti si sono svolte le indagini di un altro filone d’inchiesta, quello relativo alla ‘manovra stipendi’, per il quale la Procura Figc ha chiuso le indagini lo scorso 12 aprile.

Il Collegio di garanzia Coni ha accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni che diventano determinanti secondo il Collegio per la nuova determinazione della sanzione da parte della giustizia Figc.

Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini, i massimi dirigenti della società sportiva, per i quali quindi è confermata la colpevolezza.

Le motivazioni della sentenza odierna dovrebbero essere rese note entro 15 giorni. Cambia ora la classifica di Serie A, in attesa ora del nuovo giudizio della Corte d’Appello federale: la Juventus è terza, dietro la Lazio.