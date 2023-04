Klingspor, utensili d’eccellenza nell’ambito della tecnologia abrasiva

Klingspor si distingue per essere una grande multinazionale che, a livello globale, si occupa della produzione e commercializzazione di utensili abrasivi utilizzati per il trattamento e la rifinitura delle superfici. L’efficienza, l’innovazione e l’organizzazione sono i tratti distintivi dell’azienda.

Le principali attività aziendali di Klingspor si concentrano sulla fabbricazione e vendita di abrasivi flessibili con diversi supporti, oltre che di abrasivi rigidi come i dischi per taglio e la sbavatura.

La tecnologia abrasiva firmata Klingspor è sinonimo di efficienza, ottimizzazione e sicurezza

La soddisfazione dei clienti è l’obiettivo principale di Klingspor, infatti tra i pilastri portanti della filosofia aziendale troviamo:

Efficienza: l’azienda è altamente competitiva in termini di qualità e di prezzo, lavora costantemente per mantenere una posizione di prestigio tra i maggiori produttori del settore in ogni Paese industrializzato. Gli standard qualitativi e ambientali che l’azienda si aspetta dai propri fornitori di materie prime e servizi sono elevati.

Ottimizzazione dei processi produttivi dei clienti: tale obiettivo è raggiunto attraverso una consulenza tecnica qualificata. L’azienda offre una consulenza personalizzata e individuale, associata a un’organizzazione logistica affidabile. Grazie a queste caratteristiche, i clienti di Klingspor ricevono le migliori proposte tecniche e commerciali per ottimizzare l’utilizzo degli abrasivi in ogni processo di lavorazione.

Sicurezza: l’azienda adotta un approccio continuo di perfezionamento e sviluppo, allo scopo di garantire che i suoi prodotti siano sicuri per l’utilizzo e soddisfino gli standard più elevati del settore.

Un catalogo di 50.000 utensili

L’azienda offre utensili di alta qualità per professionisti, con un vasto assortimento di 50.000 prodotti finalizzati alla tecnologia abrasiva, per soddisfare ogni esigenza di carteggiatura, taglio, fresatura, levigatura, smerigliatura, lucidatura e asportazione di materiale. La gamma di articoli è così ampia e profonda che spesso vengono offerte diverse varianti per lo stesso prodotto, in modo da soddisfare e anticipare le esigenze specifiche dei clienti.

La gamma di prodotti venduti da Klingspor è la soluzione ideale per affrontare qualunque lavorazione e su ogni tipo di materiale, dal momento che i loro utensili sono in grado di soddisfare le esigenze più elevate in termini di qualità della finitura e capacità di asportazione. Indipendentemente dal tipo di lavorazione che si desidera effettuare, i prodotti di Klingspor garantiscono un risultato eccellente e una lunga durata di servizio.

Utensili per il taglio affidabili ed efficienti

Nei vari settori in cui i clienti operano, la rapidità ed economicità dei tagli dei materiali sono di vitale importanza. Inoltre, la sicurezza nell’utilizzo degli utensili abrasivi rotanti ad alta velocità è un requisito fondamentale, insieme alla lunga durata di servizio degli stessi. I prodotti Klingspor si conformano alle direttive oSa e alla norma europea di sicurezza EN 12413, garantendo i massimi standard di sicurezza per i loro utensili di taglio.

Utensili per l’asportazione

L’attitudine aggressiva e la velocità di asportazione sono requisiti fondamentali per gli strumenti che rimuovono materiali, ma devono essere bilanciati da un basso impatto fisico sull’utente. Gli utensili per l’asportazione Klingspor garantiscono performance ottimali senza mettere a rischio la sicurezza e la salute dell’utilizzatore.

Utensili per la finitura

Gli strumenti di finitura sono essenziali per ottenere superfici uniformi e lisce. Grazie all’utilizzo di strumenti di finitura di alta qualità e tecnologie all’avanguardia come il rivestimento antistatico ACT, gli utenti possono raggiungere risultati di lavoro sempre più precisi e soddisfacenti.

Klingspor è il fornitore di riferimento per gli utensili finalizzati all’abrasione e al taglio

Klingspor è all’avanguardia nell’innovazione delle tecnologie di abrasione e taglio a livello planetario. I suoi esperti sono impegnati nella definizione di nuovi standard per migliorare costantemente queste tecnologie. Con l’aiuto di maestranze altamente qualificate, l’azienda sviluppa nuovi prodotti in stretta collaborazione con i suoi clienti, ponendo particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza di questi utensili ad alte prestazioni. L’azienda dispone di laboratori avanzati e banchi di prova dove i suoi esperti mettono alla prova le prestazioni dei prodotti, al fine di garantire la massima efficienza e sicurezza durante l’utilizzo. Grazie a questo costante impegno per l’innovazione e la collaborazione con i clienti, Klingspor si distingue come player internazionale di riferimento nel settore degli utensili per l’abrasione e il taglio.