La commissaria europea Mariya Gabriel inaugura il nuovo centro eventi del Jrc di Ispra

La commissaria europea per l’Innovazione e la Ricerca Mariya Gabriel è stata al Centro comune di Ricerca di Ispra giovedì 27 aprile per inaugurare l’Europa Science Experience (Ese): il nuovo centro eventi e di divulgazione del Jrc. L’edificio ospiterà visite guidate, eventi istituzionali e conferenze. All’inaugurazione hanno partecipato anche il viceprefetto di Varese Fabio De Fanti, il sindaco di Ispra Melissa De Santis e il vicesindaco di Varese Ivana Perusin.

Galleria fotografica L’Europa Science Experience al Jrc di Ispra 4 di 14

Situato accanto all’ingresso del centro di ricerca, l’Europa Science Experience sarà un luogo dedicato alla divulgazione delle ricerche condotte al Jrc. All’interno dell’Ese si può ripercorrere la storia della ricerca scientifica europea (dalla nascita dell’Euratom coi trattati di Roma del ’57 a oggi) e osservare come il lavoro degli scienziati ha guidato la politica dell’Unione Europea. Un’altra stanza ospita invece diverse attività interattive pensate per grandi e piccoli volte a illustrare il lavoro all’interno del centro di ricerca e sensibilizzare su tematiche come la sostenibilità ambientale e internet.

Durante il primo periodo l’Ese sarà visitabile soltanto in occasioni specifiche: come visite guidate per scuole e studenti universitari, eventi e manifestazioni istituzionali. «Siamo molto felici – ha commentato il manager del Jrc di Ispra Rien Stroosnijder – di essere riusciti a portare a termine questo progetto. Al momento siamo ancora in una fase di sperimentazione, ma stiamo già pensando ad alcuni grandi eventi rivolti a tutta la popolazione da ospitare proprio all’Ese in futuro con particolare attenzione ai giovani».

L’edificio stesso è un esempio di innovazione. La struttura è ispirata alle caratteristiche del Bauhaus. L’Europa Science Experience è inoltre un edificio a impatto zero, e la sua realizzazione rientra nell’insieme di attività di ricerca del Jrc riguardo il risparmio energetico e l’efficientamento.

L’inaugurazione dell’Ese è stata inoltre anche la prima visita al Jrc di Ispra per la commissaria Gabriel. Durante l’evento, Gabriel ha incontrato le quattro ricercatrici giunte dall’Ucraina per studiare accanto agli scienziati del Jrc su immigrazione, “data mining” ed energia. La commissaria ha inoltre conosciuto i ragazzi della Scuola europea di Varese, coi quali ha discusso su alcune tematiche di attualità: dall’intelligenza artificiale, al lavoro femminile.