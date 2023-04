La Comunità Energetica Rinnovabile fa litigare 5 Stelle e maggioranza in consiglio a Olgiate Olona

Scontro in consiglio comunale ad Olgiate Olona tra il consigliere del Movimento 5 Stelle Paolo Colombo e l’assessore all’Ambiente Leonardo Richiusa. Motivo della frizione il mancato voto alla mozione dei 5 Stelle sulle Comunitòà Energetiche Rinnovabili, una nuova opportunità di sviluppo del settore delle rinnovabili a cui stanno guardando molte amministrazioni comunali.

«Ritengo sia gravissima la decisione della maggioranza che governa il comune di Olgiate Olona di aver votato contro l’approvazione della mozione che promuove sul territorio comunale la nascita delle CER, le Comunità energetiche rinnovabili. Infatti tali comunità, che utilizzano le energie rinnovabili, oltre che a tutelare maggiormente l’ambiente, consentirebbero ai nostri cittadini e alle tante realtà imprenditoriali che ne verrebbero coinvolte, un buon risparmio sui costi delle bollette. Ancora più grave la motivazione addotta dall’assessore Richiusa per giustificare la scelta del voto contrario, e cioè semplicemente per il fatto che la mozione fosse stata proposta dal Movimento 5 Stelle. Il tutto eseguendo un triplo salto mortale carpiato dopo aver sottolineato, condiviso, e condito di considerazioni positive la bontà e la sostanza della mozione stessa».

Secondo Colombo ci sarebbe un un pregiudizio ideologico alla base della decisione sacrificando le esigenze concrete dei cittadini di Olgiate Olona: «Ancora una volta, apparire conta più di essere. Personalmente non voglio cedere a questa distorta visione, a questo utilizzo dell’amministrare la cosa pubblica in nome di un tornaconto politico personale piuttosto che all’utile servizio del bene comune. L’ennesimo passo falso di chi governa la nostra comunità».

La risposta dell’assessore Leonardo Richiusa è a stretto giro di posta: «Come ho sempre detto al consigliere Colombo, non si può presentare una mozione su un argomento già in essere. È un anno che la nostra amministrazione ha preso la decisione di costituire una CER, abbiamo anche aderito all’invito della Camera di Commercio, abbiamo avuto numerosi incontri con ENEL X e con altri operatori, abbiamo già individuato i siti dove istallare il fotovoltaico, abbiamo una bozza di proposta, che ho letto in consiglio comunale».

Una visione dei fatti che ribalta completamente la versione dei 5 Stelle: «A cose fatte arrivano i 5 Stelle che propongono una scelta già intrapresa dalla nostra maggioranza e presentano una mozione (targata 5 Stelle) per farla diventare una decisione loro. Ho chiesto di rimandare la mozione e farla diventare di tutte le forze politiche in consiglio comunale, perché tutti vogliono la Comunità energetica rinnovabile e invece Colombo l’ha presentata da solo perché vuole come sempre fare polemica, anteponendo l’interesse partitico all’interesse collettivo».