La Comunità Montana Valli del Verbano cerca un immobile per uso pubblico

La Comunità Montana Valli del Verbano, con sede in via Asmara, 56 – 21016 Luino (VA) – è interessata ad acquisire la proprietà di un immobile da adibire a “Centro operativo di primo intervento per la salvaguardia e la difesa del territorio” che disponga degli spazi necessari al perseguimento delle finalità dell’Ente (uffici, sale riunioni, magazzini, spogliatoi, spazi esterni, ecc.).

L’immobile deve essere localizzato necessariamente all’interno del territorio appartenente giurisdizionalmente all’Ente montano.

Le informazioni dettagliate inerenti la presente indagine di mercato sono pubblicate sul sito istituzionale della Comunità Montana Valli del Verbano.