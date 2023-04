La Corte d’Appello dà ragione al Seregno: confermato il pari con la Real Calepina

Tutto torna com’è. È stata una settimana intensa per il Girone B di Serie D, non in campo ma a livello di giurisprudenza. Le squadre coinvolte sono state la Real Calepina e il Seregno, che dopo il pareggio 2-2 sul campo si sono ritrovate di fronte anche davanti al presidente della Corte sportiva d’Appello Nazionale della Figc. Una settimana che però si è alla fine conclusa con un “nulla di fatto” perché, dopo il primo parere del giudice sportivo, proprio in appello la società brianzola ha riavuto ciò che le era stato tolto.

I FATTI

Al termine della gara giocata a Grumello del Monte, la Real Calepina ha fatto ricorso indicando come irregolare la posizione del difensore Dramane Konate, tesserato in questa stagione per quattro squadre (Verona, Skenderbeu – Albania -, Aglianese e, infine, Seregno). Il quarto tesseramento non sarebbe stato valido e così in un primo momento il giudice sportivo ha dato la vittoria a tavolino alla squadra bergamasca, con conseguente modifica della classifica. Risultato importante anche perché entrambe le squadre sono coinvolte nella zona playout.

APPELLO

Le circostanze dei tesseramenti di Konate erano però particolari perché per almeno due squadre il giocatore non è mai stato impiegato. Il Seregno ha quindi fatto a sua volta ricorso alla Corte di Appello sportiva che, come anticipato, si è espressa nel pomeriggio di venerdì 28 aprile, dando ragione alla società brianzola e ridando quindi validità al risultato del campo.

Questo il messaggio di Patrizio Leozappa, presidente della Corte Sportiva di Appello Nazionale:

[…]Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione del Giudice Sportivo con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo. […]

NUOVA CLASSIFICA

E così il Seregno si riappropria del punto conquistato in trasferta tornando a 38 punti mentre la Real Calepina torna indietro di due lunghezze, tornando a quota 35.

CLASSIFICA: Lumezzane 71; Alcione 68; Casatese 57; Arconatese 56; Franciacorta 49; Ponte San Pietro, Desenzano 47; Varesina 46; Brusaporto, Virtus CBG 44; Seregno (-3) 38; Villa Valle 37; Real Calepina, Folgore Caratese 35; Breno 33; Varese 32; Sona 25; Caronnese 15.