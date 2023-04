La Croce Rossa di Varese e la vecchia foto: “Aiutateci a riconoscere questi militi”

Una vecchia foto in bianco e nero, un ricordo della antica sede della Cri varesina, che stava in via Staurenghi, e la voglia di dare un nome a quei ricordi: nasce così l’appello della croce Rossa di Varese che volentieri giriamo ai lettori di Varesenews.

«Durante la preparazione degli eventi per la festa mondiale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa che cade l’8 maggio, abbiamo ritrovato negli archivi questa foto scattata con molta probabilità negli anni ‘40 nella sede di via Staurenghi – spiegano dunque dalla croce Rossa di Varese – Abbiamo, quindi, pensato di pubblicarla per vedere se qualche parente, amico, vicino di casa riconosce qualcuno dei militi e quindi ci può dare qualche informazione a partire dal nome».

Chi ritrovasse qualcuno di conosciuto può contattare direttamente la Croce Rossa, al numero telefonico 3666454396, oppure tramite mail inviandola a infocorsi@crivarese.it

«La storia è fatta di uomini e di piccoli gesti che non bisogna dimenticare – conclude il loro messaggio – . Grazie a tutti quelli che ci aiuteranno».