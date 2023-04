La Design week porta l’arte negli aeroporti: a Malpensa espone Maccapani Missoni

Durante la Milano Design Week, i viaggiatori che transiteranno all’aeroporto di Malpensa e di Linate avranno l’occasione di ammirare numerose opere d’arte e design, tra cui quelle di Francesco Maccapani Missoni.

All’aeroporto di Linate, invece, sarà possibile visitare la mostra “Triennale Milano 1923 – 2023” curata da Marco Sammicheli, in occasione del centenario della Triennale. Gli ospiti potranno osservare iconici oggetti di design firmati da celebri designer italiani e internazionali, tra cui la poltrona Joe, un’opera di grande formato di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi, situata nella hall centrale di Linate.

A Malpensa, il PhotoSquare ospita la mostra “Áhkát – TerraMadre” di Valentina Tamborra, a cura di Claudio Argentiero, dedicata alle popolazioni artiche della Norvegia. Questa anteprima nazionale è il terzo capitolo di una trilogia che illustra la vita nelle regioni artiche, concentrandosi sulla cultura antica e moderna della contea del Finnmark in Norvegia, caratterizzata da un profondo legame con la natura.

Sempre a Malpensa, nel Terminal 1 dell’area Extra Schengen, dopo il controllo passaporti, si tiene la mostra di Francesco Maccapani Missoni. Le sue opere, in linea con la tradizione familiare, presentano vivaci colori e iconiche fantasie geometriche che attireranno l’attenzione di tutti i passeggeri.

In questo modo, sia a Malpensa che a Linate, gli aeroporti di Milano offrono un’esperienza culturale unica ai visitatori in occasione della Milano Design Week, dando loro l’opportunità di scoprire l’arte e il design fin dal loro arrivo in città.