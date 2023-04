La dottoressa Augusta Diani alla guida del Dipartimento di Prevenzione di Asst Sette Laghi

La riforma sociosanitaria lombarda prevede che ogni ASST istituisca il dipartimento funzionale di prevenzione, che deve afferire al Polo Territoriale.

Tra i compiti affidati alle ASST, infatti, c’è anche la prevenzione della salute e la promozione di corretti stili di vita, un’attività da svolgere in stretta sinergia con il territorio, in particolare gli enti locali, il terzo settore, ma anche il mondo sportivo, le scuole e l’ambito delle attività produttive.

Dopo la dottoressa Brunella Mazzei, recentemente nominata Direttore Sanitario per ASST Lariana, ad assumere la guida di questo Dipartimento è la dottoressa Augusta Diani, già Direttore del Distretto di Tradate.

La prevenzione, del resto, è stato un leitmotiv nella carriera della dottoressa Diani, dalle vaccinazioni, compreso l’intensissimo periodo in cui ha coordinato le vaccinazioni anticovid, a tutto l’ambito di attività sanitaria, sociosanitaria e sociale proprio di un Direttore di Distretto.

“Nel congratularmi con lei per questa nomina, auguro alla dottoressa Diani un ottimo lavoro – ha commentato la dottoressa Barbara Lamperti, Direttore SocioSanitario di ASST Sette Laghi – La prevenzione è una delle direttrici del nostro impegno, tanto importante quanto rappresenta un investimento decisivo nel medio e lungo termine per la salute della comunità e per un migliore funzionamento della nostra stessa organizzazione. Questo Dipartimento rappresenta una leva strategica su cui intendiamo spingere molto e per la quale si rivelerà prezioso il contributo, oltre che l’esperienza, della dottoressa Diani”.