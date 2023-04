La finale del Rugby Varese Music Challenge ospitata all’Aldo Levi di Giubiano

Nella serata di domani, domenica 30 aprile, in occasione dell’ultima partita di campionato ospitata in casa, il campo Aldo Levi di Giubiano, casa del Rugby Varese, apre le sue porte per la finale del Rugby Varese Music Challenge.

Il vincitore del contest, che verrà selezionato con la votazione del pubblico, sarà deciso tra le band che sono hanno vinto durante lequattro serate eliminatorie, ospitate ognuna in un locale diverso della nostra provincia: Biava, Madline, Error404 e Sklem sono i quattro finalisti che si esibiranno alle 20 presso il centro sportivo, durante il terzo tempo della partita che vedrà Varese scendere in campo contro Piacenza, con calcio d’inizio alle 15:30.

Vincitori di una menzione speciale HYBRIS & TOTO’, il duo rap, esibitosi al The Family di Albizzate lo scorso 20 aprile, distintosi per la risposta del pubblico, prendendo il massimo dei voti all’unanimità dalla giuria. Menzione che gli permetterà di salire direttamente sul palco della Festa del Rugby 2023.