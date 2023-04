La fondazione Alioli dona due nuove aule informatiche al liceo Ferraris di Varese

Sabato 22 Aprile a Varese, al liceo scientifico di Varese Galileo Ferraris, si svolgerà la cerimonia d’inaugurazione di due aule informatiche destinate alla didattica, donate dalla Fondazione Enrico Maria Alioli.

Saranno presenti oltre al dirigente scolastico Marco Zago, Giuseppe Carcano Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Tiziana Magnani Presidente del Consiglio d’Istituto, Salvatore Zavaglia Presidente del Comitato dei Genitori e altri membri del Comitato Genitori.

Parteciperà all’evento il Dott. Nicola Zenati Presidente della Fondazione Enrico Maria Alioli che ha permesso l’allestimento informatico delle aule.

La Fondazione, nata per conservare il ricordo di Enrico Maria Alioli ex studente del Liceo, tragicamente scomparso durante il ciclo scolastico, si è posta come missione la donazione di strumenti e occasioni formative a supporto dell’attività didattica del Galileo Ferraris.

Obiettivo della Fondazione è tramandare la sua memoria e stimolare i giovani studenti a creare un futuro ricco di passioni e traguardi per la propria famiglia e la comunità, in un ideale passaggio di testimone tra le aspirazioni di Enrico, spezzate prematuramente e quelle dei ragazzi che frequentano e frequenteranno il Liceo.

L’inaugurazione di due aule informatiche con nuovi computer permetterà un migliore supporto all’attività didattica favorendo l’apprendimento in modo innovativo e vicino alla realtà esterna con cui si confronteranno i futuri professionisti.