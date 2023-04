La funicolare di Varese ha superato il collaudo: ora aspetta un gestore nuovo

La funicolare di Varese ha superato il collaudo della revisione ventennale dopo la riqualificazione dell’impianto. Si è cosi risolto positivamente il dubbio posto dalla consigliera della Lega Barbara Bison nell’ultima commissione lavori pubblici, che aveva chiesto “chiarimenti sulla sicurezza dell’impianto”: «Vorrei capire meglio i problemi riscontrati dal verbale effettuato a marzo da Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali che ha dichiarato che c’è un problema di sicurezza sulla funicolare» aveva infatti detto all’assessore Civati.

Civati aveva già risposto alla consigliera in questi termini: «L’impianto non è viziato da problemi di sicurezza; Ansfisa semplicemente ha valutato il lavoro di revisione decennale e ha fornito alcune richieste di integrazione dei lavori: un po’ come quando si fa la revisione dell’auto e viene richiesta qualche integrazione. Ma sono problemi tanto lievi che non ci sarà bisogno di ulteriori controlli una volta fatta l’integrazione: le modifiche sono già state ordinate alla società appaltatrice e verranno effettuate nelle prossime settimane».

Evidentemente, le modifiche richieste sono già state apportate e la firma sul collaudo già apposta. Ora alla funicolare di Varese manca solo un gestore: la gestione AVT infatti è destinata ad essere sostituita con lo stesso bando dell’agenzia per il trasporto pubblico che troverà una gestione a Monteviasco.

Il Comune resterà comunque proprietario dell’impianto, mentre l’agenzia sarà solo l’ente regolatore, che andrà poi ad individuare il soggetto gestore: per questo è ancora presto per conoscere i tempi di riattivazione del servizio.