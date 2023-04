“La Lega inerte di fronte alla superstrada che segnerà la vita dei samaratesi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto di Progetto Democratico e Samarate Città Viva, che chiedono la convocazione di una Commissione Urbanistica di aggiornamento sul progetto della Variante alla Statale 341 . Nel comunicato viene contestato anche l’accordo sul Masterplan, sottoscritto da Samarate insieme a tutti gli altri Comuni del Cuv, il consorzio dell’area di Malpensa

I gruppi consiliari di Progetto Democratico e Samarate Città Viva hanno richiesto la convocazione della Commissione Urbanistica con il seguente Ordine del Giorno: “Aggiornamenti sullo stato dell’arte (atti ufficiali, corrispondenza intercorsa e iter procedurale) della cosiddetta Variante SS341-Lotto 2 (Variante di Samarate) e della bretella di via Ollearo e via Milano.”.

Questa convocazione doveva essere effettuata già parecchio tempo fa da parte dalla Maggioranza, a seguito di accordi presi ormai nel mese di dicembre 2022, a fronte della richiesta congiunta di PD-SVC-M5S di convocare un Consiglio Comunale aperto per ragionare sulle vicende accadute nel 2022 relativamente al Masterplan di Malpensa, che coinvolgono appunto anche la realizzazione della Variante SS341.

Il Consigliere Tarantino, a nome del Sindaco Puricelli e della Maggioranza, aveva infatti concordato tale convocazione come passaggio propedeutico all’organizzazione del Consiglio Comunale aperto: oggi, dopo cinque mesi e due sedute della Commissione Capigruppo in cui si era iniziato a ragionare su come organizzare il Consiglio Comunale aperto, nulla è avvenuto come azione concreta da parte di chi sta amministrando protempore la nostra città.

E’ evidente l’inerzia, se non il completo disinteresse, della Lega di fronte ad un tema che segnerà per sempre la vita delle nostre comunità e, peggio ancora, decreterà la compromissione di una grossa fetta del nostro patrimonio verde e boschivo tra Verghera e Cascina Elisa.

O forse dobbiamo pensare che la Lega non vuole che si arrivi, giusto a ridosso della campagna elettorale per le Elezioni Comunali 2024, a parlare del perché il Sindaco ha votato a favore del Master Plan e delle previsioni sulla Variante SS341, senza nemmeno comunicare in anticipo alla città, attraverso il Consiglio Comunale, che cosa sarebbe andato a sottoscrivere, in modo da poter almeno ascoltare le posizioni dei vari gruppi politici?

Oppure c’è il timore che i Consiglieri Comunali di Progetto Democratico e Samarate Città Viva possano confutare le superficiali affermazioni leghiste a difesa di questo eco-delitto, contrabbandato con le solite vuote promesse di lavoro e sviluppo, evidenziando invece che tutto ciò porterà ad un aumento dell’inquinamento, ad un peggioramento della qualità della vita dei cittadini, ad un impoverimento del territorio e alla non risoluzione dei problemi di traffico dell’attuale SS341?

Vediamo ora che tipo di risposta darà l’Amministrazione a traino leghista a questa sollecitazione doverosa e necessaria.

Progetto Democratico e Samarate Città Viva