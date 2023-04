La maga Asia non si fermava neanche davanti ai malati di sclerosi multipla: “Diceva che sarei guarita”

Era conosciuta come Asia sui vari canali televisivi privati e sui social network ma il suo vero nome è la 67enne Franca Portadibasso, nata a Cetraro ma residente a Cassano Magnago, la maga denunciata questa mattina dai militari della Guardia di Finanza di Gallarate al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio e partita da una denuncia per truffa ai danni di uno dei suoi clienti e dalla quale è emerso un giro d’affari da 900 mila euro completamente in nero.

Dagli accertamenti bancari effettuati su tutti i soggetti risultati collegati a lei, è emerso che anche gli stessi risultavano beneficiari di numerosissime dazioni di denaro ricevute principalmente per mezzo di ricariche di numerose carte postepay provenienti da svariate località dell’intero territorio nazionale.

Per ricondurre tutte le operazioni alle attività della maga cassanese i finanzieri hanno dovuto individuare e ascoltare le testimonianze di un numero congruo di soggetti che tra il 2015 e il 2021 avevano effettuato ricariche e comunque pagamenti a favore delle carte postepay intestate ad alcuni parenti e amici della donna.

L’esito di tale accertamento ha permesso di solidificare il quadro probatorio in quanto i pagamenti erano riconducibili alle prestazioni ricevute dalla maga e all’acquisto di monili esoterici offerti dalla cartomante Asia, o talvolta Azzurra (che poi è emerso essere la figlia della Portadibasso).

Dalle testimonianze emergono letture di carte, rituali magici di protezione, amuleti. Una donna aveva conosciuto Asia tramite un programma televisivo ricevendo una prestazione esoterica per se stessa e per la propria madre e pagando complessivamente una somma di oltre 2.500 euro. Un’altra ha pagato quasi 16 mila euro, effettuando i pagamenti sempre tramite postepay a soggetti diversi, definiti collaboratori della maga.

Alcune delle testimonianze rese dai clienti danno anche la misura della spregiudicatezza della cartomante che non si faceva problemi ad alimentare speranze di guarigione in persone gravemente malate. Una donna malata di sclerosi multipla, infatti, riconduceva i pagamenti all’ottenimento di riti effettuati con talismani da parte di Asia che le aveva promesso la risoluzione dei suoi problemi di salute. La vittima ha riferito che, a seguito dell’inizio del rapporto, aveva poi continuato ad effettuare pagamenti, nonostante la mancanza di risultati, in quanto temeva che la cartomante le avrebbe potuto, in qualche modo, fare del male.

Saranno una cinquantina le testimonianze raccolte in tutta Italia. La donna, infatti, disponeva di studi a Lodi, Novara, Como e Bologna ma organizzava eventi anche in giro per l’Italia tra i quali uno a Padova e uno in un albergo di Pisa. Grazie a questo vorticoso giro di clienti era riuscita ad acquistare per sè e per la propria cerchia di famigliari diverse case, terreni e autovetture (anche di lusso).