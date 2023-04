La Notte Resistente, sguardi partigiani di cinema di Travedona Monate la sera del 25 aprile

Mai Resistenza fu così urgente! L’associazione I Care ripropone finalmente al cinema S.Amanzio di Travedona Monate “La notte resistente”, una minirassegna di due film che volgono lo sguardo sulla nostra storia più dolorosa e feconda, quella del Dopoguerra, quando nacquero la Repubblica e la nostra Costituzione.

Così spiegano questa urgenza dall’associazione: «Mai come oggi c’è bisogno di proteggere, tutelare, anzi riaffermare con decisione i valori su cui si basa la nostra democrazia. Una democrazia sotto attacco proprio da parte di chi, al governo, dovrebbe invece proteggerla. Basterebbero le ultime dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sulle Fosse Ardeatine (quei martiri vennero trucidati dai nazisti “in quanto italiani”, un po’ generica come affermazione, no?) o quelle ancor più deliranti del presidente del Senato Ignazio La Russa (le vittime di via Rasella non erano soldati ma solo “una banda musicale di pensionati” e, recidivo, “L’antifascismo non è nella Costituzione”) per farci capire come sul tema Resistenza è (ancora) in corso una vera e propria battaglia politica e culturale. Questo suscita tristezza e preoccupazione, perché se a settant’anni di distanza non abbiamo ancora acquisito la Resistenza come un valore tout court dal punto di vista storico e sociale c’è ancora un grande cammino da fare».

L’associazione spiega che «la Resistenza è un valore assoluto in quanto tale, perché è lì – come disse il grande Piero Calamandrei- nacquero i valori fondanti della nostra costituzione. Ed è bene anche ricordare le parole di un antimilitarista convinto come don Lorenzo Milani che diceva: “in questi cento anni di storia italiana c’è stata anche una guerra «giusta» (se guerra giusta esiste). L’unica che non fosse offesa delle altrui Patrie, ma difesa della nostra: la guerra partigiana”. Quest’anno il 25 aprile acquista ancor più una valenza di conciliazione e di pace, una pace minacciata su più fronti (e quello ucraino è solo l’ultimo e più drammatico)».

I due film scelti per “La Notte Resistente” sono “Germania anno zero” di Roberto Rossellini (ore 20) e “E Johnny prese il fucile” di Dalton Trumbo. Due opere che non parlano direttamente di Resistenza e di pace, ma che in maniera diversissima tra loro, ci raccontano gli orrori inenarrabili (e inguardabili) della guerra. Due pellicole agli antipodi dal punto di vista cinematografico, che rappresentano la guerra come il più grande orrore (dis)umano, che

provoca, a cascata, come in un tragico domino, altri e peggiori orrori. Martedì 25 aprile. Travedona, cinema “S. Amanzio”, ore 20. Ingresso gratuito riservato ai soci I Care.