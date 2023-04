La Openjobmetis si affida a Masnago e a se stessa per battere anche Brindisi

Quella di mercoledì 19 aprile sarebbe dovuta essere una grande festa. La partita contro Brindisi – unico turno infrasettimanale della stagione – sarebbe dovuta arrivare dopo la presentazione dei prossimi lavori al palazzetto, dopo un Cda convocato anche per ratificare la proposta del Pelligra Group, dopo una vittoria – quella di Trieste – capace di garantire quasi certamente i playoff per la Openjobmetis.

Invece il match che oppone Varese alla Happy Casa (ore 20,45) sarà disputata in un clima diametralmente opposto a causa della penalizzazione comunicata giovedì scorso per il caso Tepic. E un po’ anche a causa delle motivazioni della sentenza di primo grado che hanno evidenziato le tante, troppe lacune della società biancorossa nella vicenda. Al netto che in tantissimi stanno giudicando troppo severo il -16 comminato dal tribunale FIP.

La gara quindi sarà, innanzitutto, un grande abbraccio collettivo del popolo biancorosso a Matt Brase, ai suoi giocatori e a Luis Scola, sulla falsariga (ma in modo più massiccio e partecipato) di quanto accaduto sabato scorso al momento della partenza del pullman per Trieste. Al palazzetto è atteso l’ennesimo “tutto esaurito”, uno dei simboli della gestione del “General” e così il boato di sostegno a Ferrero e compagni sarà nuovamente di quelli da brivido.

In campo si giocherà di nuovo con la spada di Damocle della retrocessione sopra alla testa. Fino a quando non ci sarà una sentenza più favorevole (ammesso che l’appello abbia successo davanti ai giudici), Varese dovrà giocare pensando di essere l’ultima in classifica. Attualmente la OJM deve recuperare quattro punti su Verona e Napoli (la Tezenis ha vinto a Trento di un punto nell’anticipo del martedì), le due formazioni su cui si può provare a fare la corsa per raggiungere una salvezza che resta difficile nonostante il trionfo di Trieste.

L’avversaria e la condizione non aiutano: Brindisi, dopo qualche sbandata nel girone di andata, si è messa a correre sul serio grazie anche al rientro del suo asso D’Angelo Harrison accanto a un gruppo dotato di fisicità e talento. Basti pensare all’apporto del pivot Perkins (grande attaccante, meno solido in difesa) o dei vari Reed, Bowman e Burnell. La squadra di Vitucci dovrebbe essere al completo perché anche Doron Lamb sembra avere recuperato, e il turno precedente ha messo in mostra una Happy Casa scintillante con una vittoria larga e poderosa su Sassari.

A margine del match, una notazione importante. Sembra che ad assistere alla partita arriverà anche John Caniglia, il più stretto collaboratore sul “fronte Varese” di Ross Pelligra. Una buona notizia, a prima vista, perché potrebbe confermare le voci che vogliono il gruppo australiano ancora vicino a Scola, nonostante la bufera. Se così fosse, sarebbe almeno uno sprazzo di positività in una situazione molto complicata.

DIRETTAVN

