La Palude Brabbia partecipa alla festa delle Oasi Lipu

Anche quest’anno arriva la festa più importante per le Oasi e Riserve LIPU d’Italia. La festa domenica 7 maggio sarà un incontro tra Arte e Natura dove i visitatori potranno scegliere tra diverse attività che inizieranno alle 15.00. Le famiglie si sfideranno lungo i percorsi della Riserva dove incontreranno i volontari che proporranno banchetti tematici su anfibi, api, avifauna ed erbe con piccole prove e quiz da risolvere. Una sfida finale tutti insieme decreterà il vincitore.

Workshop di acquarello con Eugenio Pigato che accompagnerà i visitatori tra pennelli e colori, alla fine una breve passeggiata per vedere le foto della mostra fotografica permanente BrabbiainFoto insieme a Massimo Valerio.

Visite guidate in Torretta con le guide LIPU che mostreranno l’avifauna della Riserva armati di binocoli e cannocchiale. Alle 18.30 Aperitivo finale tutti insieme.

A partire dalle 14.30 la riserva sarà accessibile a tutti i visitatori anche per visite libere previa donazione prevista per le attività della festa oasi.