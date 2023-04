La piscina Moriggia che cerca finanziatori, i riders della droga, e l’infermiere “rapper” nel podcast del 19 aprile

Le notizie del podcast di mercoledì 19 aprile

Le biciclette dei riders della droga sfrecciavano per le vie di Fagnano Olona, Cassano Magnago e Gallarate per consegnare dosi di hashish e cocaina ai clienti: prima la telefonata per l’ordine e poi via sui pedali per consegnare. Questa l’attività di “delivery” stroncata dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio con l’operazione di mercoledì mattina. In manette sono finiti 3 uomini, tutti di nazionalità tunisina di età compresa tra i 25 e i 30 anni, per i reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente Sono stati, inoltre, sequestrati circa 800 grammi di hashish per un totale di 5200 dosi che avrebbero garantito ingenti introiti di denaro.

L’attuale gestore della Moriggia, la celebre piscina comunale di Gallarate, lascerà alla fine dell’estate 2023. La Ticino Nuoto – Acqua1Village sostiene non ci siano molti margini di rilancio sul progetto di rifacimento dell’impianto: una prospettiva di cui si parla da anni ma che fatica a concretizzarsi. Il sindaco dice invece che non si trova qualcuno disposto a metterci i soldi anche se un progetto esiste. La cifra per avviare il rinnovo della Moriggia è quantificata in 12 milioni di euro e quella cifra, ha detto chiaro e tondo Cassani, non la metterà il Comune di Gallarate. Qualcosa è andato storto, comunque la prospettiva adesso è questa: il gestore va avanti fino all’estate, poi si vedrà.

Scatta l’allerta meteo per le precipitazioni previste per le prossime ore. La Protezione Civile ha infatti emesso un bollettino di criticità gialla per il rischio idrogeologico per tutta l’area del Varesotto e Altomilanese in vista della perturbazione in arrivo. Entro venerdì mattina -stimano i modelli della Protezione Civile- sono attesi tra 20-60 mm su Alpi e Prealpi e tra 10-30 mm su Pianura e Appennino

“Sempre aperto, anche a Natale”. Era uno dei cartelli affissi alla porta della sua bottega di via Mazzini, che ne sottolineava assieme lo spirito simpatico e la passione per il suo lavoro. Malnate piange oggi Giuseppe Sauli conosciuto dalla comunità come “Pippo il Calzolaio”. Una persona sempre sorridente e che trametteva buon umore. Giovedì 20 aprile alle ore 14.30 alla chiesa Parrocchiale di Malnate l’ultimo saluto con il funerale.

Mettere in luce la situazione di lavoro negli ospedali e sottolineare le difficoltà del personale sanitario. Questi sono gli obiettivi che hanno spinto l’infermiere di Varese dietro all’account “Infermieri in rivolta” a pubblicare le sue prime due canzoni di protesta. Attraverso un linguaggio spesso tagliente e senza risparmiare il sarcasmo, l’autore racconta le condizioni del sistema sanitario pubblico dal punto di vista di chi ci lavora. I primi due brani (disponibili sul canale YouTube del loro creatore) affrontano anche i dubbi e la frustrazione di diversi dipendenti alle prese con turni impegnativi, stipendi ridotti e uno scarso riconoscimento della propria professione.