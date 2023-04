La Pro Patria chiude vincendo a Seregno, playoff sfiorati per un punto

Termina con la vittoria di misura (1 a 0) sul Sangiuliano City il campionato della Pro Patria, che per un punto non agguanta la Pergolettese e l’ultimo posto valido per i playoff.

A interrompere il lungo digiuno che durava dal 5 febbraio, ben undici turni, il gol nel finale di Pitou, glaciale nello spiazzare il portiere dei milanesi Grandi capitalizzando al meglio, con un destro all’angolino, un contropiede condotto da Stanzani al 44′ della ripresa, quando i padroni di casa erano sbilanciati per cercare a tutti i costi la vittoria. La rete del francese condanna così i milanesi agli spareggi per la salvezza contro la temuta Triestina.

Si chiude invece a 50 punti l’esperienza di Jorge Vargas sulla panchina della squadra di Busto Arsizio. L’allenatore lascia con uno score migliore rispetto a quello anno, ma senza il piazzamento al postseason valido per la Serie B.

SANGIULIANOCITY – AURORA PRO PATRIA 1919 0 – 1 (0 – 0)

Marcatori: 44′ s.t. Pitou (PPA).

SANGIULIANOCITY (4-3-3): 1 Grandi; 3 Serbouti, 90 Alcibiade, 29 Pascali (23′ s.t. 17 Fall), 19 Zugaro (39′ s.t. 37 Firenze); 25 Fusi (32′ s.t. 27 Baggi), 24 Metlika, 39 Salzano; 7 Volpicelli, 9 Miracoli (32′ s.t. 11 Cogliati), 77 Floriano (23′ s.t. 2 Zanon).

A disposizione: 22 D’Alterio, 32 Coccilovo, 4 Ippolito, 6 Bruzzone, 10 Qeros, 14 Saggionetto, 23 Morosini. All. Gualtieri.

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 12 Mangano; 2 Vaghi, 19 Lombardoni, 5 Molinari; 18 Piran, 11 Vezzoni, 16 Fietta (34′ s.t. 8 Brignoli), 25 Ferri (29′ p.t. 17 Citterio), 3 Ndrecka (34′ s.t. 32 Pitou); 27 Piu (23′ s.t. 26 Chakir), 30 Castelli (23′ s.t. 7 Stanzani).

A disposizione: 1 Del Favero, 35 Valneri, 9 Parker, 15 Rossi, 21 Perotti, 24 Zanaboni. All. Vargas.

ARBITRO: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Federico Fratello della Sezione di Latina e Marco Giudice della Sezione di Frosinone. Quarto Ufficiale Anna Frazza della Sezione di Schio).

Angoli: 7 – 3.

Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t.

Ammoniti: Fietta, Citterio (PPA); Volpicelli, Zugaro, Serbouti (SAN).

Note: Serata mite e nuvolosa. Terreno di gioco in buone condizioni.