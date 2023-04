La riqualificazione dell’Ippodromo di Varese approvata in commissione urbanistica

E’ stata approvato, ma a maggioranza e con un voto esplicitamente contrario – quello del consigliere di Fratelli d’Italia Eugenio De Amici – il progetto di riqualificazione dell’Ippodromo delle Bettole, lo storico Ippodromo di Varese che ormai è uno dei pochi in Italia ancora in attività.

La votazione positiva, che però porterà la discussione del progetto anche in consiglio comunale è avvenuta nel corso della commissione urbanistica che ha trattato anche la questione della funicolare di Varese, dopo una seconda sessione di domande, la prima delle quali avvenuta martedì 18, giorno in cui l’assessore Andrea Civati ha esposto il progetto di riqualificazione, che prevede tra l’altro l’aggiunta di una pista di trotto, un miglioramento dell’illuminazione, per rendere le gare più adatte alle riprese televisive, un’area, interna a tutti gli anelli, dove poter ospitare spettacoli di altro genere, e anche l’”ufficializzazione” del parcheggio interno, fino ad ora utilizzato informalmente, e che dovrebbe ospitare a un numero di auto intorno alle 260 unità.

LA VOTAZIONE IN STREAMING