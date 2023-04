La salute oggi: a Varese prosegue il ciclo di incontri che esplora la gestione dei servizi territoriali provinciali

Il tema dell’incontro è “La parola agli enti gestori dei servizi territoriali provinciali: analisi – proposte”. Esperti del settore si confronteranno per discutere le sfide e le opportunità che il sistema sanitario sta affrontando

Il 19 aprile alle ore 17:30, presso il Salone Estense di Varese, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri “La salute oggi, quali le prospettive future per la sanità ospedaliera e territoriale”. L’iniziativa è organizzata da Roberto Molinari, Assessore Servizi Sociali di Varese e Presidente Piano di Zona Varese, Maria Irene Bellifemine, Sindaco di Malnate e Presidente Assemblea dei Sindaci del Distretto di Varese.

Il tema dell’incontro è “La parola agli enti gestori dei servizi territoriali provinciali: analisi – proposte“. Esperti del settore si confronteranno per discutere le sfide e le opportunità che il sistema sanitario sta affrontando, analizzando le possibili soluzioni per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti sul territorio.

Tra i relatori dell’incontro, ci saranno Antonio Sebastiano, Direttore dell’Osservatorio RSA LIUC, Luca Trama, Presidente UNEBA, Stefania Repinto, Presidente ANASTE, Antonio Monteleone, Presidente AGESPI, Laura Pendolino, Primario Le Terrazze e AIOP, Giovanna Scienza della Cooperativa Medici Insubria e Antonella De Micheli, Direttrice della Fondazione La Residenza.

L’incontro sarà moderato da Andrea Della Bella, giornalista di Malpensa24. L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere e discutere le sfide del settore sanitario, sia a livello ospedaliero che territoriale.

Il ciclo di incontri “La salute oggi, quali le prospettive future per la sanità ospedaliera e territoriale” si propone di promuovere il confronto tra gli attori coinvolti nella gestione della sanità, al fine di individuare le migliori strategie per affrontare le sfide future e garantire una sanità efficiente e di qualità per tutti i cittadini.