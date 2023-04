La scuola dell’infanzia Galli di Somma Lombardo festeggia la Giornata mondiale del libro

Tre giornate speciali, quelle del 19, 20 e 21 aprile per i bimbi della scuola dell’infanzia Galli dell’Istituto Leonardo da Vinci di Somma Lombardo, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che si celebrerà domani, domenica 23 aprile.

Galleria fotografica La scuola infanzia Galli di Somma Lombardo festeggia la Giornata mondiale del libro 4 di 9

Le insegnanti della scuola, con il contributo di Nati per Leggete, sono state impegnate infatti in attività per promuovere la lettura fra i bambini.

“Attraverso la lettura di libri – si legge sulla locandina preparate dalle maestre -, i bambini acquisiscono costantemente nuove conoscenze e ampliano così i loro orizzonti”.

“Grazie ai libri conoscono nuovi mondi ,stili di vita, punti di vista ,usanze, sviluppano curiosità fantasia ed attenzione – concludono -. Con la lettura migliora la comprensione delle parole la capacità di usarle e quindi la capacità di comunicare di farsi capire.