La speranza è cura: incontro in sala Montanari dell’associazione Varese per l’Oncologia

Il prossimo 12 maggio presso la sala Montanari in via Bersaglieri 1 a Varese si terrà l’incontro dal titolo “La speranza è cura” organizzato dall’associazione Varese per l’Oncologia.

Perchè parlare di Speranza? «Noi tutti speriamo in qualche cosa – spiegano Mauro Bandera dell’associazione – il malato spera più di altri, spera che il suo futuro sia migliore del presente. La speranza è indotta dalle persone a noi vicine, dagli operatori sanitari, medico, infermiere terapeuta. È dimostrato che parole ben dette sono in grado di attivare le medesime vie biochimiche dei farmaci.

Se ho fiducia in te e spero di stare meglio, il mio cervello inizia a produrre molecole che agiscono sul controllo del dolore, dell’ansia ,il mio umore migliora così posso affrontare con fiducia il percorso di cura.

La speranza diventa quindi un tempo della cura».

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Varese e della Asst Sette Laghi, si svolgerà il 12 Maggio 2023 presso la sala Montanari in via Bersagieri 1 a Varese.

Relatori saranno il prof Francesco Grossi, il prof Marco Bellani e Michele Ravetta.

L’ingresso è libero



PROGRAMMA

12 maggio 2023 – ore 17,00 Sala Montanari Via Bersaglieri 1, Varese

SALUTO DELLE AUTORITÀ

Davide Galimberti Sindaco di Varese

Carlo Lucchina Presidente di Varese per l’Oncologia

INTRODUCE

Prof. Francesco Grossi Direttore Oncologia Asst Sette Laghi Università degli Studi dell’Insubria

LA STORIA

Elena Vairani Pedagogista care giver

LE PAROLE

Prof. Marco L. Bellani Responsabile Psicologia Clinica Ospedaliera e del Territorio Asst Sette Laghi – Università degli Studi dell’Insubria Presidente Società Italiana Psico-Oncologia

LA SPERANZA FINISCE?

Fra Michele Ravetta – Frate cappuccino