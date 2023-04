La spinta del Pelligra Group per la Openjobmetis: “Tutta Varese sia vicina alla squadra e a Scola”

Lontani con gli occhi ma vicini con il cuore. Gli investitori australiani del Pelligra Group non potranno essere presenti domenica 30 al palasport di Masnago per l’ultimo impegno interno della Openjobmetis (17,30, contro Scafati) ma lanciano fin da oggi il loro messaggio forte di sostegno ai giocatori biancorossi, al club e a Luis Scola in un momento cruciale per la permanenza in Serie A.

«Il nostro gruppo ha scelto la Pallacanestro Varese perché ha un ruolo fondamentale in città e perché ha una grande storia di basket alle spalle. Domenica si gioca una partita comunque storica e importantissima per garantire la salvezza in Serie A e per questo vogliamo invitare tutti i tifosi a stare vicini alla squadra, ad applaudirla e a continuare a sostenere il lavoro di Scola. Noi, come gruppo, ci schieriamo a fianco di città, società e dello stesso Luis perché si possa festeggiare la salvezza».

Giovanni Caniglia, il più stretto collaboratore in Italia di Ross Pelligra, riporta le parole dell’imprenditore di Melbourne per ribadire un concetto molto importante: gli australiani continuano a seguire da vicinissimo le vicende della Pallacanestro Varese e – pur evitando ogni commento sull’aspetto legale della penalizzazione – si sentono già coinvolti pienamente nell’atmosfera biancorossa. «Sono stato più volte a Masnago – prosegue Caniglia – e anche in occasione del match con Brindisi ho visto quanto il palazzetto sia un luogo speciale e storico. Anche domenica con Scafati, con il tutto esaurito sugli spalti, dovrà far capire quanto sia importante il basket per la città».

«Da lontano – conclude Caniglia – anche Ross Pelligra intende inviare il proprio “Forza Varese!” a tutto l’ambiente. Capiamo il dispiacere di Scola o la sofferenza di Toto Bulgheroni per la situazione che si è creata, ma ripetiamo che questo è il momento di aiutare i giocatori a centrare una vittoria importantissima, sul campo».