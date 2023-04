La stagione sinfonica di Busto Arsizio chiude con la grande chitarrista cinese Xuefei Yang

Domenica 7 maggio il quinto ed ultimo concerto della Stagione sinfonica al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, presenta quella che viene considerata una delle migliori chitarriste al mondo, prima ed unica cinese ad aver stabilito una carriera internazionale. L’artista si chiama Xuefei Yang e la BBC Music Magazine la pone tra i T6 6 Guitarist of Year, mentre Discovermusic la posiziona tra i Top 20 Best Classical Guitarist Of All Time 2023, viventi e non, per l’esattezza al 13° posto, appena dopo Pepe Romero (12° posto) e al di sopra degli illustri David Russell (17° posto) Krystof Meisinger (19° posto) e Thibaut Garcia (20° posto).

Xuefei Yang sarà accompagnata dall’Orchestra Du.Ca. diretta dal M° Davide Bontempo nel celebre Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra di Joacquin Rodrigo. Scritto a Parigi nel 1939 poco prima che Rodrigo tornasse in Spagna ed eseguito in prima assoluta a Barcellona dal chitarrista Regino Sainz de la Maza, a cui è dedicato e che ne aveva suggerito la composizione, il concerto ebbe un successo immediato e portò Rodrigo alla fama internazionale. L’opera sapientemente orchestrata è una brillante fusione di forme barocche e melodie popolari spagnole più antiche. Rodrigo commentava così la sua opera: “Dovrebbe suonare come la brezza nascosta che agita le cime degli alberi nei parchi, forte come una farfalla, delicata come una verónica”.

Dopo un intermezzo solistico di Xuefei Yang, il concerto si concluderà con l’esecuzione della Sinfonia n. 1 op. 25, detta “La Classica” di Sergej Prokofiev.

«Si conclude felicemente e con un grande ospite la Stagione sinfonica della nostra città, che svolge un ruolo rilevante nell’ambito del nostro calendario culturale – dice la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli – Appuntamenti sempre seguitissimi, che vedono co-protagonista il nostro Teatro Sociale, che concorrono alla formazione di un pubblico sempre più appassionato, consapevole e qualificato e che sono l’espressione della ricchezza del panorama musicale della nostra città».

«Trepidante attesa e grande emozione per l’Orchestra Du.Ca. e il Teatro Sociale avere questa grande chitarrista ospite all’interno della Stagione Sinfonica – commenta il M° Davide Bontempo, direttore artistico e musicale della Stagione sinfonica del Teatro e presidente di Musikademia – Una concertista che ha suonato in tutto il mondo esibendosi in oltre 5′ Paesi e che arriva ora da Londra dove si è esibita con la London Philarmonic Orchestra».

Xuefei Yang sarà inoltre protagonista di una masterclass che si svolgerà lunedì presso il Ridotto Pirandello del Teatro Sociale Delia Cajelli, con l’intento di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro musicale, organizzata in collaborazione con l’ISSM Puccini di Gallarate.

Infine anche in quest’ultimo appuntamento prosegue la convenzione di alternanza scuola-lavoro stipulata con il Liceo musicale e coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio grazie alla quale sei studenti del terzo e del quarto anno del liceo si ritroveranno dietro le quinte del teatro nei ruoli di assistenti di palco, assistente di regia e assistenti di sala. La realizzazione di questo progetto si è articolata in incontri extrascolastici di formazione e attività pratica sul campo.

La Stagione sinfonica 2022-2023 è organizzata dall'associazione culturale Musikademia in collaborazione con l'associazione Educarte e il Teatro sociale Delia Cajelli, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio