La voce di Radio 24 Alessandro Milan a Uboldo per IncontrArti

Una settimana molto significativa e ricca di appuntamenti è quella che comincia il primo maggio per la Rassegna Culturale “IncontrArTi” organizzata presso la Casa dei Talenti “G. Radrizzani” di Uboldo (VA) in via per Origgio 1 dall’associazione Officine Musicali APS con il patrocinio del Comune di Uboldo.

La quarta settimana della rassegna sarà caratterizzata dall’incontro con il giornalista scrittore Alessandro Milan, ma anche da tanti eventi musicali.

Il primo appuntamento importante è venerdì 5 maggio alle 21 con: “I giorni della libertà” Storie di chi ha combattuto per l’Italia (Edizioni Mondadori) Stefania Radman, giornalista di Varesenews, intervista l’autore Alessandro Milan, che ha pubblicato un grande racconto collettivo che parla di noi e del nostro passato, mettendo su carta la storia vera di uomini e donne protagonisti e testimoni della Storia. Un racconto che parte da Milano e si dipana nel resto d’Italia, dal campo di prigionia di Fossoli a Riva del

Garda fino alle campagne vicentine di Arzignano. Alessandro Milan, nato a Sesto San Giovanni nel 1970, da oltre vent’anni lavora come giornalista a Radio24, dove conduce programmi di approfondimento come “Uno, dieci, centoMilan” con Alessandro Manera.

La rassegna prosegue poi sabato 6 maggio alle 17 con “Pomeriggio in jazz”, concerto del trio composto da Giuseppe Emmanuele (pianoforte), Alberto Amato (contrabbasso) e Marco Castiglioni (batteria).

Domenica mattina 7 maggio alle 10.30 sarà invece la volta di “Due flauti e un piano in Concerto” con Francesca Sangalli e Giulia Cozzi al flauto e Angelica Roblin al pianoforte. In programma C.P.E. Bach, Triosonata in Re minore H. 569, Wq. 145, Kuhlau, Trio per Piano and 2 Flauti Op.119, Doppler, Andante e Rondò Op.25.