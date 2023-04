L’accusa: rubava la luce alla “Ex Enel“ di viale Belforte a Varese

Non solo aveva preso possesso di un locale della “ex Enel” di Varese, stabile al tempo dei fatti in stato di abbandono (e successivamente oggetto di riqualificazione) nella parte iniziale di viale Belforte. Il 48enne cittadino marocchino di Casablanca aveva pensato anche alle utenze; senza fare volture, o attivare contratti però: bastava un allaccio abusivo alla luce, derubando il fornitore “fisico” del servizio e che dava pure il nome alla palazzina trasformata in alloggio di fortuna.

Proprio qui l’uomo soggiornava fino all’aprile del 2016, quando un blitz della squadra Mobile di Varese pose fine all’occupazione e al furto di energia elettrica, e in realtà anche al reato ben più pesante contestato all’inquilino abusivo, vale a dire lo spaccio di droga. Per questi due capi d’imputazione l’uomo difeso dall’avvocato Marco Natola risulta oggi a processo.

Quel giorno, ai primi di aprile di 7 anni fa, gli agenti in borghese della questura di Varese erano alle prese con uno spaccio di stupefacenti che avveniva proprio attorno a quel fabbricato fatiscente, ricettacolo di sbandati e degrado. È qui che l’imputato venne visto cedere alcune dosi di hascisc, in tutto una trentina di grammi, e dove venne trovato in possesso di altra sostanza grazie all’impiego di cani antidroga della Finanza, appositamente chiamati da Malpensa per effettuare l’accesso nei locali in disuso dove vennero travate le dosi.

Nell’ultima udienza è avvenuta l’escussione di un testimone, un operante della polizia di Stato che ha raccontato come è avvenuto l’ingresso all’immobile. «In quella struttura l’imputato si era ritagliato una sorta di appartamento, una piccola stanza dotata di materasso, effetti personali e dell’allacciamento abusivo alla luce», ha raccontato il poliziotto ascoltato in aula. Il processo continuerà a novembre.