Acinque spa approva il bilancio e delibera un dividendo di 0,085 euro

L’Assemblea degli azionisti di Acinque spa, società di multiutility che vende energia elettrica, gas e servizi per le famiglie e le imprese presenti nei territori di Como, Lecco, Monza, Sondrio e in molti comuni di Udine, Varese e Venezia, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, approvato all’unanimità, ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a euro 0,085 che verrà messo in pagamento il 21 giugno 2023, secondo il calendario di borsa.

Il bilancio consolidato 2022, nonostante il contesto macroeconomico critico, evidenzia i principali risultati operativi in crescita: Ebitda, ovvero il margine operativo lordo, pari a 100,3 milioni di euro (erano 89,5 milioni nel 2021), Ebit pari a 37,3 milioni di euro (erano 31,8 milioni nel 2021).

Il risultato netto del gruppo è stato pari a 30,8 milioni di euro. (nella foto da sinistra: il presidente Marco Canzi e l’amministratore delegato Stefano Cetti)

Nel 2022 il Gruppo ha proseguito con il piano degli investimenti fondato su sostenibilità, potenziamento, sviluppo e mantenimento delle infrastrutture nonché sull’impulso digital in tutti i business presidiati. Gli investimenti 2022 ammontano a 69,4 milioni di euro, che garantiscono valore e continuità nel lungo termine sui territori di riferimento.

Al 31 dicembre 2022 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 241,5 milioni di euro in incremento rispetto al 31 dicembre 2021 (190,1 milioni di euro), in conseguenza principalmente dell’andamento del capitale circolante netto che ha visto l’importante sviluppo delle attività di efficientamento energetico (Ecobonus/Superbonus)