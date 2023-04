L’assessore Caruso sulla violenza di Milano: “Vicina alla vittima del terribile episodio. Cultura fondamentale per ripristinare i valori civili”

Ferma condanna dello stupro alla stazione centrale di Milano da parte dell’assessore alla cultura regionale, la gallaratese Francesca Caruso.

«Innanzitutto il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alla vittima di questo terribile episodio – scrive Caruso – Da donna, prima ancora che da avvocato e da rappresentante delle Istituzioni, ritengo fondamentale evidenziare come questo crimine sia orribile e inaccettabile. Tra le numerose problematiche riguardanti la sicurezza, quella del contrasto alla violenza sulle donne deve essere sempre la priorità. Proprio per questo è necessario che tutte le Istituzioni facciano sempre di più per mettere in campo tutte le misure necessarie per contrastare questi reati e perseguire chi li commette, sostenendo innanzitutto le Forze dell’Ordine che con il loro prezioso lavoro sono una presenza fondamentale sul territorio».

Il fatto è avvenuto giovedì mattina nello scalo ferroviario meneghino. La vittima, 36 anni, una turista in partenza per Parigi, sarebbe stata sorpresa mentre andava al binario a prendere il treno e sarebbe aggredita dallo stupratore che avrebbe abusato di lei in un ascensore. Il pm, nel provvedimento di fermo, ha parlato di una aggresione “terribile” con la vittima violentata e “picchiata a sangue”.

«Sul piano della prevenzione in questi anni di esperienza amministrativa locale – conclude l’assessore alla cultura – Ho constatato quanto la Cultura sia uno strumento fondamentale per trasmettere i valori della convivenza civile e del rispetto anche verso le donne innanzitutto tra i giovani, un importante antidoto al disagio sociale che può aiutare a costruire una società più libera e sicura».