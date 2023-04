Lavori ultimati sulla ciclabile fra Gornate e Castiglione, il grazie del sindaco Fedre al collega Frigeri

Una buona collaborazione con i vicini è auspicabile in ogni contesto, anche quando si parla di Amministrazioni locali e di comuni limitrofi.

Di esempi di collaborazioni virtuose ve ne sono parecchi in valle Olona, dove l’appartenenza a schieramenti politici differenti o il doversi occupare di problematiche specifiche entro i propri confini non ha mai impedito a chi indossa la fascia di siglare accordi comuni e agire anche pensando a interessi trasversali.

Il sindaco di Gornate Olona Paolino Fedre

Ed è proprio in quest’ottica che arrivano i ringraziamenti da parte del sindaco Paolino Fedre al collega Giancarlo Frigeri, sindaco di Castiglione Olona.

Il Primo cittadino gornatese, infatti, tiene a mettere in evidenza l’impegno dell’Amministrazione comunale castiglionese verso la ciclo-pedonale della valle Olona, nel tratto che unisce i due comuni.

Il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri

«Tengo davvero a ringraziare Frigeri per essersi adoperato per far ultimare nel più breve tempo possibile i lavori ad un ponticello pericolante sul confine fra i nostri territori: in poco tempo, anche in anticipo su quanto previsto – tiene a sottolineare Fedre – il tratto di ciclo-pedonale ha potuto riaprire e i nostri cittadini sono tornati a percorrere la valle a piedi e in bicicletta. È importante saper collaborare e io posso davvero affermare che Gornate può vantare relazioni forti con tutti i paesi del circondario».

Un “Grazie” non scontato, dunque, che rinsalda stima e collaborazione fra i due paesi della valle Olona.