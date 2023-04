Lavoro: Varese Gardening a Lozza cerca personale

Varese Gardening Srl, luogo di incontro tra professionisti e appassionati di giardinaggio, pet, decorazione offre una vasta selezione dei migliori e più innovativi prodotti per la cura del verde, tutto l’occorrente per dare forma ad ogni tua idea creativa e una accurata selezione di prodotti bio per un benessere in armonia con la natura.

Velocità nelle consegne, massima disponibilità del prodotto, vastissima gamma visibile in show-room e servizi evoluti: magazzino, consulenze, corsi di formazione, attività e servizi specifici per ogni stagione .

Quando la Ing fa la differenza!

SELEZIONI APERTE

Sei un perito agrario, agronomo, agrotecnico? Unisciti al nostro team!

Candidati ora info@varesegardening.it

Due posizioni aperte:

Magazzino

Ufficio

Richiesta esperienza, disponibilità immediata e attestato uso carrello elevatore.