Le carte da parati in tessuto non tessuto: il modo più semplice per trasformare la vostra cucina

Se vi state chiedendo come ravvivare, vivacizzare o illuminare le pareti della vostra cucina, abbiamo un ottimo e inaspettato suggerimento: la carta da parati non tessuta. Se il vostro cuore desidera un motivo o un disegno e le piastrelle o i vetri colorati non offrono spazio sufficiente per esprimere lo stile che desiderate, non abbiate paura di ricorrere alla carta da parati. Grazie alle loro proprietà, è possibile tappezzare quasi ovunque in tutta tranquillità.

Galleria fotografica Le carte da parati in tessuto non tessuto 4 di 10

Quali carte da parati sono adatte anche alla cucina?

Sicuramente quelle non tessute. Le carte da parati in tessuto non tessuto di BorasTapeter o Sandberg sono realizzate con materiali non tessuti, il che le rende molto resistenti, durature, resistenti ai colori, ignifughe e, non da ultimo, facili da applicare. La miscela di cellulosa e fibre tessili sintetiche, che non contiene sostanze nocive o ammorbidenti, si dimostra valida anche in ambienti molto umidi. Pur essendo termicamente isolante, è anche traspirante, in modo che l’umidità non provochi effetti indesiderati.

Quale stile scegliere?

Si consiglia un approccio graduale. Sebbene la carta da parati non tessuta sia facile da rimuovere quanto da applicare, se seguite i seguenti consigli eviterete diversi errori. La prima cosa da fare è sicuramente pensare allo stile che preferite e all’aspetto generale della stanza.

Guardate ai modelli per avere un aiuto

Se siete più minimalisti, optate per motivi sfumati e rilassanti, con una trama sottile che risulta particolarmente gradevole se osservata da vicino. Lo stile country francese, tipicamente dominato da lavelli in ceramica bianca e maniglie decorative, si adatta bene a motivi con fiori o ripetizioni audaci a contrasto. Anche i motivi geometrici sono una scelta interessante, in quanto le loro caratteristiche consentono di lavorare con lo spazio. Si può anche creare un concetto molto originale se si utilizza un motivo in combinazione con le linee delle piastrelle.

Anche la tonalità è importante

È necessario prestare attenzione anche alla tavolozza dei colori. Oltre al classico spettro tra tonalità calde e fredde, esistono diverse altre opzioni. È possibile abbinare la tonalità della carta da parati alle pareti della stanza adiacente e collegare così l’intero interno. La carta da parati in colori ricchi e con un motivo molto particolare può anche assumere in modo giocoso il ruolo di principale punto di riferimento visivo di una stanza. Si tratta quindi di decidere se questa è la vostra intenzione o meno. In quest’ultimo caso, potete optare per motivi in tonalità tenui che lascino risaltare anche l’arredamento della stanza, con il quale si relazionano in modo naturale e molto delicato.

Che scegliate le carte da parati di BorasTapeter, Sandberg o Ferm Living, non rimarrete delusi dalle carte da parati in tessuto non tessuto e dai loro bellissimi disegni. Tutti questi marchi sono disponibili nella nuova versione europea del design shop DesignVille.eu per la consegna in tutta l’UE. Le carte da parati sono chiaramente ordinate nelle rispettive categorie per design e collezione, con la possibilità di filtrare per colore. In questo modo è possibile restringere la scelta in base alle proprie esigenze e trovare la carta da parati perfetta per i propri interni.

Fonte fotografica: DesignVille.eu