Le chiusure per lavori su tangenziali milanesi e Milano Serravalle

La società Milano Serravalle – Milano Tangenziali comunica le seguenti chiusure per lavori:

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 26 Aprile alle ore 06:00 di Venerdì 28 Aprile 2023, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Via Spezia e MI-Viale Cermenate (km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da MI-Piazza Maggi).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione manufatti, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 26 Aprile alle ore 06:00 di Sabato 29 Aprile 2023, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Palmanova (Km 10+650) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cologno Monzese Ovest (Km 12+298) per la successiva uscita da carreggiata sud.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori correlati al completamento dei lavori di riqualifica e potenziamento della ex S.P.46 Rho-Monza, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 27 Aprile alle ore 06:00 di Venerdì 28 Aprile 2023, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho) nella tratta compresa tra gli svincoli S.P.9 Vecchia Valassina (Km11+531) e lo svincolo S.P. ex S.S.35 (Km 14+200). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.P. ex S.S.35 (km 14+200).

RACCORDO AUTOSTRADALE S.S.11 NOVARA – S.S.33 MOLINO DORINO

Per lavori di manutenzione sicurvia, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Giovedì 27 Aprile 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pero Sud-Via Keplero (km 2+650) da carreggiata sud (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MM1 Molino Dorino (Km 3+040).

A53 RACCORDO BEREGUARDO PAVIA

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 26 Aprile alle ore 02:00 di Giovedì 27 aprile 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Casottole (km 2+759) da carreggiata sud (direzione Pavia). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Casottole (km 2+759) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Torre D’isola (Km 4+063).

– Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di Giovedì 27 Aprile 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Torre D’isola (Km 4+063) da carreggiata sud (direzione Pavia). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Torre D’isola (Km 4+063) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Villaggio dei Pioppi (Km 4+819).

– Dalle ore 23:00 di Giovedì 27 Aprile alle ore 02:00 di Venerdì 28 Aprile 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Villaggio dei Pioppi (Km 4+819) da carreggiata sud (direzione Pavia). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Villaggio dei pioppi (Km 4+819) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Massaua (Km 6+498).

– Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di Venerdì 28 Aprile 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Massaua (Km 6+498) da carreggiata sud (direzione Pavia). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Massaua (Km 6+498) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Pavia Via Riviera (Km 8+450).