Le proteste di “Ultima generazione”, il commissario Rocco Schiavone e la Svizzera nel podcast del 20 aprile

Le notizie del podcast di giovedì 20 aprile

Per l’occupazione del terminal destinato ai voli privati di Malpensa del 14 febbraio scorso da parte degli attivisti di “Ultima generazione” il questore di Varese ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei Comuni di Somma Lombardo e Ferno, dove si estende lo scalo aeroportuale. Quella mattina il blitz degli ambientalisti bloccò i voli e imbrattò le vetrate dell’aeroporto. I partecipanti al sit-in sono stati denunciati per danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso, e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alla denuncia veniva contestata ai manifestanti la violazione amministrativa in relazione ai divieti di stazionamento o di occupazione di spazi previsti dalla legge che portò all’ordine di allontanamento per 48 ore attraverso l’emissione del “daspo urbano”

Via la Svizzera dalla black list dei paesi potenzialmente “sospetti” per il fisco italiano. La consigliera federale svizzera Karin Keller-Sutter e il ministro delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti hanno firmato oggi una dichiarazione politica concernente la regolarizzazione di alcune questioni fiscali pendenti. In particolare l’Italia compirà un passo molto importante: toglierà infatti la Svizzera dalla cosiddetta black list del 1999 che contiene l’elenco dei paesi “monitorati” proprio per la tassazione particolarmente favorevole di cui dispongono. Al contempo, i due Paesi hanno trovato una soluzione transitoria in merito all’imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri valida fino al 30 giugno 2023.

Problemi alle linee ferroviarie dei treni in tutta Italia a causa di un treno merci è deragliato a Firenze, all’altezza della stazione Castello nella notte di giovedì 20 aprile. Ol danneggiamento degli impianti sta bloccando l’intera dorsale che attraversa l’Italia, sull’asse Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Firenze Castello, nel tratto urbano di Firenze usato sia dalla linea ferroviaria tradizionale – la “linea lenta” – sia dai convogli dell’Alta Velocità che arrivano usando la linea dedicata da Bologna, aperta nel 2009. Per questo motivo risultano bloccate entrambe le linee, una situazione straordinaria che si presenta in casi molto rari, perché di solito rimane bloccata solo una delle due “dorsali”. Molti treni dell’Alta Velocità cancellati e altri regionali cancellati o deviati su percorsi alternativi e con percorrenza più lunga e ci si aspetta che anche nel corso della giornata ci possano essere molti ritardi in tutta Italia.

Sorpresa per i fan varesini della serie televisiva “Rocco Schiavone“ andata in onda in prima visione mercoledì sera su Rai Due e che è stata per gran parte ambientata in provincia di Varese, per la precisione al confine con la svizzera, al valico di Gaggiolo, che si trova a Cantello. L’attore romano Marco Giallini che dà sguardo e cuore al personaggio inventato dal romanziere Antonio Manzini era alle prese, come al solito, col suo passato e gli affetti più intimi che si sono intrecciati con una scia di omicidi da risolvere. La trama della quinta serie televisiva che si dipana su 4 episodi, infatti, è tratta da Vecchie conoscenze, edito nel 2021 per Sellerio editore.

Parliamo della decima edizione del Festival della Luce Lake Como “Sotto il Vulcano. Natura, luce, energia e le sfide della scienza” in programma dal 2 al 31 maggio 2023. Il Festival festeggia quest’anno la sua decima edizione in concomitanza con un’altra occasione di grande rilievo: la ricorrenza del bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio (23-2023). Per questo il Comitato scientifico, insieme a Fondazione Alessandro Volta, ha individuato due tematiche: la divulgazione della cultura scientifica e umanistica e il binomio luce/energia nelle sue più varie forme. In programma incontri e installazioni.