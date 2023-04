Legalità e comunicazione: lezione dell’ex magistrato Giuseppe Battarino agli studenti del liceo Ferraris

Lezione di narrativa e legalità per gli studenti del liceo Ferraris di Varese che hanno incontrato Giuseppe Battarino, magistrato che ha dato l’addio alla magistratura nel febbraio scorso, al collegioDe Filippi. I liceali erano in parte in presenza e in parte collegati dalle proprie classi in streaming per la lectio magistralis dal titolo “Giustizia, sicurezza e regole: giovani cittadini tra percezione e realtà”.

Nel corso dell’incontro, il Dott. Battarino ha condiviso con i ragazzi riflessioni sul tema della legalità, sui dettami costituzionali e sull’importanza della corretta informazione in campo giudiziario. Non sono mancati, infatti, riferimenti concreti a casi di cronaca più o meno recenti, attraverso i quali il Dott. Battarino ha voluto mettere in luce le diverse interpretazioni che spesso accompagnano la comunicazione e distorcono la percezione delle notizie riguardanti la cronaca nera, influenzando l’opinione pubblica.

Nella parte finale dell’incontro, il Dott. Battarino ha risposto alle numerose e interessanti domande pervenute e prontamente raccolte dagli studenti Rappresentanti d’Istituto, che hanno contribuito concretamente alla buona riuscita dell’assemblea.

L’iniziativa, pensata e proposta dagli studenti stessi, ha assunto un significato particolare poiché, ha fatto emergere temi, domande e riflessioni in parte sopite durante l’emergenza pandemica. Il dott. Battarino si è soffermato sui principi di solidarietà e uguaglianza sanciti dalla costituzione.

Nei saluti finali, il Dirigente del Liceo Ferraris Marco Zago ha auspicato collaborazioni future con il Dott. Battarino, che grazie al suo alto profilo professionale e umano, potrà sicuramente fornire utili spunti di approfondimento sui temi legati alla legalità e al concetto di giustizia, oltre a una lettura condivisa e ragionata della nostra Carta Costituzionale. Tematiche e attività che ben si collocano nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, disciplina ormai a sé stante e imprescindibile nelle scuole secondarie di secondo grado.