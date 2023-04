“Libri al buio” e percorso tra arte e letteratura per celebrare le Giornata del Libro a Busto Arsizio

La Biblioteca comunale, in occasione della Giornata mondiale del Libro, organizza l’iniziativa “Libri al buio”. Venerdì 21 e sabato 22 aprile sarà possibile prendere in prestito dei libri, simpaticamente incartati. Gli utenti potranno scegliere il libro o i libri sulla base di una frase, una citazione o un indizio svelato dai bibliotecari. Un’occasione per scoprire nuovi generi letterari e nuovi autori, lasciandosi guidare solo dalla magia di poche preziose parole.

«Abbiamo ritenuto di significare questa importante giornata con iniziative che valorizzino adeguatamente questo oggetto speciale e prezioso, a cui è destinata gran parte dell’attività dell’Assessorato alla Cultura – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. In attesa del Festival del Libro, con la sapiente cabina di regia della nostra Biblioteca Civica, invitiamo adulti e ragazzi a portare la loro attenzione sull’importanza del libro: strumento di conoscenza, di approfondimento, di evasione, compagno di viaggio e di vita. Cartaceo o digitale, l’invito è a cercarlo e a sfogliarlo anche in Biblioteca».

Per l’occasione, quest’anno anche i Musei Civici di Busto Arsizio si raccontano, in modo inedito, con l’iniziativa “10 libri per 10 opere”. Alessandro Manzoni, Andrea Camilleri, Alessandro Baricco … qual è il legame tra alcuni dei classici della Letteratura di tutti i tempi con le collezioni museali cittadine? Venite a scoprirlo presso i Musei di Busto Arsizio nei giorni di sabato 22 e domenica 23 aprile.

Il prossimo fine settimana, presso le reception delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna e del Museo del Tessile, i visitatori potranno infatti “pescare” una speciale cartolina che li inviterà ad un insolito “viaggio letterario”, partendo da una citazione tratta da un libro o da una poesia che sarà messa in relazione con un bene del museo. L’intenzione è quella di incuriosire il visitatore suggerendo collegamenti inediti tra passi di romanzi o versi poetici e un tema specifico della collezione museale che il pubblico è invitato a scoprire così sotto una nuova chiave di lettura. Su ogni cartolina sarà infatti riportata anche una breve descrizione di un’opera d’arte o di un capitolo della storia tessile bustocca, da conoscere con occhi nuovi. Gli approfondimenti proposti sono stati realizzati con la collaborazione delle volontarie del Servizio Civile Chiara Abate e Stefania De Bernardi, in servizio presso l’Ufficio Didattica museale.

Per informazioni:

Biblioteca Comunale

0331 390381

Ufficio Musei – Didattica museale

0331 390242 – 349