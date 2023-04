Licata eletto segretario della Commissione Regionale sul PNRR

“Felice per la fiducia ricevuta dai miei colleghi Consiglieri Regionali, adesso ho a disposizione un ulteriore strumento di lavoro per la Lombardia e per il mio territorio”. Così Giuseppe Licata, consigliere regionale del gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe, commenta la sua elezione, avvenuta ieri, quale Segretario della Commissione Speciale per il monitoraggio della spesa dei fondi PNRR, avendo quindi la possibilità di coordinare i lavori della Commissione nei prossimi cinque anni.

Continua Licata: “I fondi del PNRR rappresentano un’occasione storica per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese, vanno spesi tutti e bene. Eppure a causa di indecisioni e burocrazia rischiamo di perdere queste risorse. Per questo è urgente l’impegno di Regione Lombardia nel monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti, in un’ottica di co-progettazione e co-programmazione insieme ai comuni, le imprese e il terzo settore, soprattutto rispetto a missioni strategiche come quelle che riguardano le infrastrutture, il dissesto idrogeologico, le periferie e l’inclusione sociale. Porterò al Tavolo anche la mia esperienza di Sindaco, consapevole che non soltanto i piccoli Enti hanno difficoltà a recepire queste importanti risorse economiche e che sia più che mai necessaria una cabina di regia a supporto dei territori. Già settimana prossima convocheremo la Commissione senza perdere altro tempo prezioso”.