L’impronta sulla vetrata incastra un giovanissimo sospettato per i colpi seriali nelle farmacie di Busto Arsizio

È bastata una porzione di un pollice per inchiodare alle proprie responsabilità un giovane di origini marocchine sospettato di aver messo a segno una serie di colpi in farmacia a Busto Arsizio.

La polizia a seguito di indagini serrate ha individuato e deferito in stato di libertà uno degli autori del raid in tre farmacie avvenuto nella notte dell’8 marzo 2022.

In quella notte, in poco più di due ore tra mezzanotte e le due, tre ignoti malviventi avevano compiuto razzie in altrettante farmacie della città: dopo averne forzato gli ingressi erano entrati in rapida successione nelle farmacie Santi Apostoli, Mazzucchelli e Agesp rubando dalle casse circa 2500 euro in totale.

Le immagini registrate dalle telecamere e acquisite dagli agenti del commissariato avevano mostrato le fattezze dei tre ladri, giovanissimi e di apparenti origini nordafricane, mai identificati in città.

Decisiva per l’individuazione di uno dei tre si è però rivelata l’impronta lasciata sulla porta di una delle farmacie e che, esaltata dalla Polizia Scientifica del Commissariato di via Foscolo, risultava appartenere a un marocchino che, nonostante la giovanissima età di 14 anni all’epoca dei fatti, aveva già riportato più di una denuncia per analoghi reati.

Non è stato possibile contestare i tre furti al minorenne straniero, privo di stabile dimora in Italia e controllato in diverse occasioni in varie località italiane, fino a oggi, quando è emerso che lo stesso, con altre generalità, era detenuto nel carcere minorile di Torino per un furto in abitazione.

Il giovanissimo sospettato di furti dovrà quindi rispondere anche dei colpi commessi a Busto Arsizio.