L’ipotesi di abbattere i tigli di via Cavallotti a Gavirate fa discutere. Il sindaco: “È un problema di sicurezza”

Attraversamento pedonale lungo la provinciale, fragilità geologica, abbattimento dei tigli. Sono le contestazioni che il consigliere Francesco Cassani, capogruppo di opposizione di Gavirate Civica, muove all’amministrazione di Silvana Alberio. Lo fa con una nota in cui elenca i punti contestati e anche le modalità di comunicazione dell’ente. Il consigliere definisce la gestione del territorio: «una navigazione in un mare tempestoso con visibilità zero senza neppure l’aiuto di una bussola».

Cassani ricorda la grave ferita al territorio provocata dal nubifragio e dall’esondazione del Riale su cui ci si sarebbe aspettato una maggiore trasparenza: « Motivo più che valido per convocare almeno un consiglio comunale aperto sul tema preceduto da una riunione della Commissione Territorio. Nulla di ciò è stato fatto». Di commissione tecnica si parla anche per l’attraversamento lungo la Provinciale all’altezza del nuovo polo commerciale: « Da quattro anni la C. T. non è mai stata convocata. Neppure quando si è progettato il Nuovo Centro Commerciale lungo la SP1 che dicono crei vari problemi. Se la C.T. fosse stata convocata in seduta pubblica i documenti sarebbero stati visionati anche dall’opposizione e dalla gente. Non sia mai. Io da solo non ho in potere di convocare la Commissione»

Il sindaco Silvana Alberio replica: « Il consiglio comunale dedicato ai danni del maltempo è stato fatto su richiesta del consigliere d’opposizione Roberto Zocchi. Ma lui non ha partecipato. Quanto alla commissione territorio, ricordo che il consigliere Cassani ne è membro e ha facoltà di chiederne la convocazione. Sulla nuova area commerciale non si è proceduto in commissione perché il progetto rientrava nelle disposizioni del PGT. Nulla è stato modificato. Quanto all’attraversamento, abbiamo recentemente ottenuto dalla Provincia l’autorizzazione a realizzare un attraversamento pedonale a raso oltre il completamento della ciclabile verso il centro commerciale. E questo verrà fatto: chiunque voglia fare un sotto o sovra passo dovrà compiere ulteriori passaggi burocratici anche in Provincia».

Sulla questione di via Cavallotti e dell’abbattimento dei tigli, infine, il consigliere Cassani chiede ufficialmente di sapere lo stato di salute delle piante che si vorrebbero tagliare e che, all’apparenza, godrebbero di buona salute: «secondo me i tigli di via Cavallotti non presentano sintomi di malattia. Gia’ il fatto che radicano molto è segno di salute . Vorrei conoscere almeno la diagnosi. Dopo avere visto le relazioni riguardanti ogni singolo albero potrò dare un giudizio giusto o sbagliato. Intanto cerchiamo di salvare uno degli angoli più belli e caratteristici di Gavirate».

Silvana Alberio spiega cosa sta avvenendo: « In via Cavallotti c’è un problema di sicurezza a causa delle radici dei tigli che hanno deformato i marciapiedi e il manto stradale. Abbiamo le segnalazioni dei residenti che chiedono di sistemarlo, inoltre il transito di monopattini piuttosto che di biciclette è rischioso. Per questo motivo abbiamo predisposto uno studio della situazione e destinato in bilancio una quota per un eventuale intervento drastico. Al momento siamo in fase di valutazione non si farà alcun atto almeno fino all’autunno. Quando la situazione sarà chiara spiegheremo alla cittadinanza le decisioni e i motivi con la massima trasparenza».