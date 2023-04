Lo sciopero a Malpensa, la maga denunciata e gli appuntamenti del weekend nel podcast del 21 aprile

Le notizie del podcast di venerdì 21 aprile

Parecchi disagi per l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Varese e ha lasciato dietro di sé una scia di interventi dei vigili del fuoco per tagli piante e allagamenti. I disagi maggiori si sono verificati a Malnate dove il terrapieno di una strada, la via Rimembranze, nei presi del cimitero ha ceduto, causando l’interruzione del traffico veicolare sine die e fino al ripristino della situazione: sul posto ha operato una squadra dei vigili del fuoco del comando di Varese. Altri interventi si segnalano a macchia di leopardo in tutto il territorio provinciale. Il maltempo ha causato disagi anche in altre provincie, come nel Lecchese dove si è verificatori distacco di materiale lungo la statale Lecco valvassini già al centro nei mesi scorsi di una frana che aveva interrotto la circolazione veicolare lungo l’importante arteria. Per i prossimi giorni che anticipano il lungo ponte del 25 Aprile il clima continuerà ad essere caratterizzato una forte variabilità, con possibilità di rovesci.

La maga Asia, al secolo Franca Portadibasso di Cassano Magnago, non si fermava neanche davanti ai malati di sclerosi multipla: “Diceva che sarei guarita”, si legge tra le testimonianze rese da uno dei suoi clienti ai quali prometteva guarigioni e soluzione di problemi di varia natura. È scattato oggi il sequestro della Guardia di Finanza di Gallarate di numerosi beni, tra i quali 8 case, acquistati grazie alle truffe messe in atto nei confronti di persone fragili ai quali vendeva amuleti, intrugli vari e lettura delle carte.

Si pubblicizzava sui social e aveva spazi in alcune tv commerciali locali ma era riuscita ad attirare clienti da tutta Italia che le versavano cifre che andavano dai 2 mila ai 30 mila euro. Proprio dalla denuncia di uno di questi è scattata l’indagine della Procura di Busto Arsizio e delle Fiamme Gialle che hanno accertato incassi per 900 mila euro tra il 2015 e il 2021 a fronte di dichiarazioni dei redditi nulle o ai limiti della povertà assoluta.

Sono stati decine i voli cancellati nella giornata di venerdì 21 aprile, a causa di uno sciopero del trasporto aereo indetto a livello nazionale dal sindacato di base Cub Trasporti. A Malpensa si contano almeno una quarantina di voli in partenza cancellati, altrettanti in arrivo: voli Easyjet, Wizzair, Ryanair, ma anche British, Lufthansa e la controllata Eurowings, Oman Air.

Meno evidente, nelle cancellazioni, l’impatto a Milano Linate, con qualche volo Ita Airways e Lufthansa

Molti gli appuramenti dedicati cinema nel weekend in arrivo. Venerdì 21 aprile il regista Marco Bellocchio sarà ospite della serata finale del BAFF Busto Arsizio Film Festival per ricevere il premio Dino Ceccuzzi Platinum. A Varese prende il via Cortisonici, il festival culturale tra i più longevi della città festeggia l’importante traguardo dei 20 anni. Quattro giorni di proiezioni, cinequiz e Cortisonici ragazzi. Il tradizionale appuntamento di primavera “Resistenza in Festa” animerà Gemonio con due giorni di eventi e incontri a ritmo di Cumbia.

Riprende la stagione del 67Jazz Club con un omaggio a Cole Porter nella Sala Varesevive.

Dopo la scomparsa dello storico presidente Renato Bertossi la rassegna ricomincia con un concerto dedicato a uno dei re di Broadway. In occasione della Giornata Internazionale della Terra il Chiostro di Voltorre ospita un racconto per immagini fotografiche di Luca Brunelli a cura di Carla Tocchetti.

Per gli amanti della natura ripartono sabato 22 aprile dalla Valganna le giornate di volontariato ambientale del Parco del Campo dei Fiori. L’obiettivo è la sistemazione dell’area picnic.

Per tutti gli altri appuntamenti consultate l’agenda di VareseNews

Campionati che volgono al termine per le squadre della nostra provincia. Cominciamo da Busto Arsizio dove la Uyba Volley attende i playoff di qualificazione alla Challenge Cup ma intanto è vicinissima ad annunciare il leggendario Julio Velasco come nuovo allenatore biancorosso. Sabato scende invece in campo la Pro Patria che nell’ultimo turno di campionato va a Seregno contro il San Giuliano City alle 17,30. Tigrotti già salvi, ultima volta di Jose Vargas sulla panchina biancoblu.

Domenica pomeriggio dedicata al calcio di Serie D: il Varese, rinfrancato da due vittorie consecutive, ospita alle 15 la Folgore Caratese a Masnago. Avviso per i tifosi biancorossi: l’ingresso allo stadio è gratuito per tutti.

Nel Girone B si giocano anche Sona-Varesina e Caronnese-Ponte San Pietro, con i rossoblu già retrocessi in Eccellenza. Grande attesa per la trasferta della Openjobmetis Varese che dopo la penalizzazione di 16 punti in classifica è riuscita a battere in quattro giorni prima Trieste e poi Brindisi. Domenica alle 19 la squadra di Brase sarà a Mestre contro l’Umana Venezia reduce da 6 vittorie consecutive.

Infine segnalazioni motoristiche: in Messico Eugenio Amos prende il via del Sonora Rally su una Toyota Hilux, gara valida per il Mondiale Endurance fuoristrada. A Monza invece Alessio Rovera gareggia nella “3 ore” valida per il GT World Challenge Europe con una nuovissima Ferrari 296 GT3 del team AF Corse.