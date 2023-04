Lo sguardo dei bambini, tre incontri e tre libri all’I.C. Bossi di Busto per capire e accompagnare i figli

Sono partiti bene i pomeriggi letterali organizzati dall’ Istituto Comprensivo Bossi all’interno dello spazio biblioteca della scuola di via Dante a Busto Arsizio, luogo di incontro di confronto e discussione. L’iniziativa è stata accolta con favore dalla dirigente Silvana Vitella e organizzata dal Comitato Genitori Primaria De Amicis, presieduto da Barbara Origlio: «Avevamo iniziato prima della pandemia e poi ci siamo dovuti fermare – racconta la dirigente – ora possiamo ripartire in serenità e vogliamo far vivere questo spazio anche ad un pubblico esterno»

«Stiamo svolgendo un ciclo di incontri con l’autore anche coi ragazzi del secondo anno delle secondarie di primo grado. Attrarre alla lettura oggi è un processo difficile. Incontrare l’autore facilita questo avvicinamento.

Ragionare, riflettere e discutere per costruire e formare i giovani e gli adulti» – è l’obiettivo dichiarato dalla dirigente.

Barbara Origlio, invece, è particolarmente orgogliosa di questa iniziativa: «Promuovere la lettura è fondamentale perché il libro è uno strumento di crescita essenziale e per avvicinarci a qualcosa che è parte della nostra esperienza quotidiana. A Natale abbiamo fatto una fiera del libro, 800 tra bambini e ragazzi hanno partecipato. La nuova sfida ci mette in discussione. Abbiamo scelto di affidarci a delle autrici. Scelte in città e nella nostra scuola. Siamo felici di essere ripartiti con entusiasmo dopo il buio della pandemia».

Elena Ballarati e Alessandra Milani della cooperativa Progetto Pollicino sono state le prime autrici che hanno rotto l’incantesimo, presentando il loro libro “Un bambino a metà” lo scorso venerdì 21 aprile.

Elena e Alessandra insieme al dottor Baggio sono responsabili del progetto Pollicino che lavora dal 2008 con minori e famiglie in stato di disagio. Gestiscono una comunità per bambini 0-6 e un centro diurno per ragazzi di elementari e medie oltre ad uno spazio neutro di riparazione legami genitori-figli che è un percorso di coordinazione genitoriale tra mamme e papà separati che si fanno la guerra e perdono di vista il bene dei figli: «Da questo spazio e dalle storie che abbiamo potuto ascoltare nasce il libro “Un bambino a metà”, una serie di racconti inventati ma che prendono spunto da storie che abbiamo vissuto e che vogliono dare qualche indicazione a insegnanti e genitori» – hanno raccontato.

Gli altri incontri

5 maggio, Diversità e relazione. Dialogo con Roberta Castellini, psicologa ed educatrice attiva nella tutela minori, autrice del libro “La trottola, il ciliegio e la tenace Carpa Koi – L’Io e l’Altro tra ironie e metafore”, ed. Albaccara

18 maggio, Viaggio, Cultura e Integrazione. Dialogo con Silvia De Bernardi, insegnante di scuola primaria e autrice del libro “Sulla cima del mondo”, ed. Bookabook narrativa. Con la partecipazione della Dott.ssa Chiara Monzani, psicologa.

Gli incontri si terranno presso la biblioteca dell’IC Bossi, in via Dante 5 a Busto Arsizio, dalle 17:30 alle 19:00.