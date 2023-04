Lo spettacolo Tata Matilda al Nuovo per gli alunni della scuola Anna Frank

Ha debuttato lo scorso 17 aprile al Teatro Nuovo di Varese davanti agli alunni della scuola secondaria Anna Frank (Varese 4) lo spettacolo Tata Matilda, liberamente tratto dall’omonimo film e portato in scena dalla Scuola di danza Cus Insubria – diretta dagli insegnanti e danzatori Stefano Arado e Aurora Bonfante – con la collaborazione con la Compagnia AltroVerso diretta da Stefano Arado e dall’attrice scozzese Jane Bowie

Tata Matilda, presenza femminile distaccata e premurosa allo stesso tempo, capace di sapersi imporre ed insieme in grado di lasciare il giusto spazio alle decisioni dei ragazzi, indomabile governante brutta e sgraziata ma dotata di un gran carisma, ha trasportato alunni e insegnanti in un viaggio emozionante attraverso i suoi magici insegnamenti.

A mano a mano che le lezioni della governante venivano apprese, Tata Matilda diventava sempre più bella. «In fondo, questo è il ruolo dell’educatore – spiegano i promotori di Cus Insubria – far crescere con rigorosità e pazienza i ragazzi lasciati alle sue cure, non cercando l’appoggio e il consenso con atteggiamenti accondiscendenti ma facendo maturare un senso di rispetto profondo nei loro cuori. Come riuscirci? Dando il buon esempio, e non facendo mai mancare la giusta fermezza e il giusto sostegno, senza paura di toglierglielo all’improvviso».

Dice Tata Matilda: «È meglio che sappiate una cosa sul mio modo di lavorare. Finché ci sarà bisogno di me ma voi non mi vorrete, dovrò rimanere. Quando mi vorrete ma non ci sarà più bisogno di me, io me ne andrò via». Proprio come Mary Poppins.

«È stata una grande occasione per i nostri allievi di collaborare in primis con i ballerini professionisti della Compagnia AltroVerso e soprattutto di esibirsi di fronte ai compagni di scuola – commenta il direttore artistico Arado, fiancheggiato e appoggiato dalla collega Bonfante – Il tema dell’educazione trattato dallo spettacolo è molto attuale e ha permesso ai ragazzi di approcciarsi alla danza quale strumento inclusivo di formazione personale ed educazione sociale per le nuove generazioni, con particolare attenzione all’area socio- emozionale».

«Questa performance per l’Istituto Comprensivo Anna Frank è da considerarsi un fiore all’occhiello – ha aggiunto -credo fermamente che le realtà del territorio e gli Istituti di Formazione debbano sempre più collaborare in ottica culturale e formativa».

Circa 450 tra bambini e insegnanti hanno seguito lo spettacolo con entusiasmo. Tantissimi i complimenti alla Scuola di Danza Cus Insubria e alla Compagnia AltroVerso che vedono come soggetto promotore il CUS INSUBRIA di Varese, Centro Universitario Sportivo, soggetto propositivo di attività sportive ed artistiche varesine.