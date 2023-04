Lo stabilimento Leonardo di Samarate fa il pieno di Maestri del lavoro

Sette lavoratori, sui quindici prescelti della provincia di Varese per ricevere la Stella al merito del lavoro, provengono dagli stabilimenti di Leonardo, di cui 6 da quello di Cascina Costa, frazione di Samarate. (nella foto lavoratori dello stabilimento Leonardo di Cascina Costa)

Questa prestigiosa onorificenza che quest’anno compie cento anni – venne istituita da Vittorio Emanuele III il 30 dicembre 1923 – viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale e per quelle riservate ai lavoratori all’estero, di concerto con il ministro degli Affari Esteri.

La decorazione è concessa a coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più aziende e si siano particolarmente distinti per almeno uno di questi comportamenti: perizia, laboriosità e di buona condotta morale; abbiano, con invenzioni od innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

LE CONDIZIONI DEL PRIMO TITOLO

Con perizia si intende la propensione a perfezionare giorno dopo giorno ed ogni giorno di più la propria professionalità, le proprie cognizioni, i propri rapporti umani, ponendoli al servizio delle proprie capacità, rendendosi in grado, in ogni momento, di affrontare e risolvere i quesiti anche ardui che possono essere prospettati o prospettarsi.

Nella laboriosità, invece, rientra la capacità di produrre un impegno notevole, continuo, progressivo e vivere, generare il lavoro con amore, tenacia, disciplina e dedizione.

Nella buona condotta morale rientra un elemento di base connaturato in ciascuno anche se sempre suscettibile di miglioramento. Lo sviluppo armonico dei tre requisiti potrebbe essere sintetizzato nella frase: “ Essere di esempio, incitamento, insegnamento agli altri”.

Al decreto del Presidente Mattarella del primo maggio non si farà seguito con la cerimonia di consegna delle insegne e dell’attestato che invece avverrà nel prossimo dicembre in concomitanza con la celebrazione dei cento anni della “Stella al Merito” che si terranno al Quirinale. In quella occasione le benemerenze verranno consegnate ad alcuni maestri estratti a sorte in rappresentanza di tutte le regioni e contemporaneamente in tutti i capoluoghi di regione i Prefetti consegneranno a tutti gli altri.

La Federazione dei maestri del lavoro, che in provincia di Varese è presieduta dal Console Emilio. Frascoli, nel 2018 ha sottoscritto un protocollo con il ministero dell’Istruzione, dando vita al progetto scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado per stimolare esperienze e riflessioni sul mondo del lavoro.