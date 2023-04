Lombardia, il meteo in regione: Pasqua senza piogge, poi variabile

La debole perturbazione che sta transitando su Oltrepò Pavese, Alpi E Prealpi, portando neve oltre i 1000 metri, lascerà presto la nostra regione.

Da domani a lunedì 10, infatti, il tempo sulla Lombardia sarà asciutto e in buona parte soleggiato, salvo locali annuvolamenti nel pomeriggio e possibilità di isolati piovaschi sui rilievi prealpini orientali.

Anche le temperature, al momento lievemente al di sotto dei valori medi del periodo, tenderanno a risalire nei prossimi giorni portandosi vicine ai 20 °C, in tempo per regalare tepore alle giornate di Pasqua e soprattutto Pasquetta.

Attenzione però al pericolo valanghe di grado moderato sulle Alpi Retiche e Adamello.

Da martedì, è prevista maggiore variabilità con deboli precipitazioni possibili su parte della regione e un generale rinforzo dei venti da nord, a carattere di föhn nelle valli e in pianura. Temperature massime in ulteriore aumento.

Resta purtroppo poco probabile l’arrivo di piogge diffuse e benefiche per il nostro territorio.

SABATO

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, aumento delle nubi dal pomeriggio su buona parte della regione, specie su Alpi e Prealpi, dove il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: probabili nel pomeriggio sotto forma di brevi piovaschi o deboli rovesci su Alpi e Prealpi centro-orientali, in possibile trasferimento verso la vicina pianura bresciana nella prima serata. Temperature: minime stazionarie o in locale calo, massime in aumento. In pianura minime tra 3-6 °C, massime tra 16-19 °C. Zero termico: in rialzo dai 1400 metri della mattinata ai 1800 metri nel corso del pomeriggio. Venti: in pianura deboli variabili, in rotazione da est in serata con qualche locale rinforzo; in montagna deboli settentrionali con rinforzi in quota, specie dal pomeriggio e sui crinali di confine. Altri fenomeni: Possibili locali foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino sulla bassa pianura.

DOMENICA

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, maggiori annuvolamenti tra pianura e Prealpi, specie nel pomeriggio. Precipitazioni: possibilità di qualche locale piovasco pomeridiano sui rilievi prealpini centro-orientali. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. Valori minimi in pianura intorno a 6 °C, massimi intorno a 17 °C. Zero termico: intorno a 1500 metri, in rialzo nel corso della serata. Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli o moderati settentrionali con temporanei rinforzi sui crinali di confine.

LUNEDI’

Stato del cielo: inizialmente sereno, già dal mattino progressivo aumento di nubi alte da ovest fino a cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in calo, massime in aumento. Zero termico: in rialzo fino a 2400 metri. Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna

deboli da nord.

TENDENZA MARTEDI’ E MERCOLEDI’

Martedì probabile arrivo di una veloce perturbazione a ridosso dell’arco alpino, con deboli precipitazioni possibili su parte della regione. Decisamente più

probabile un generale rinforzo dei venti da nord con possibile foehn nella valli e in pianura. Temperature massime in aumento. Mercoledì condizioni di

variabilità ma con bassa probabilità di precipitazioni. Venti che tornano deboli e temperature senza evidenti variazioni.

(Arpa Lombardia)